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中國海警今於金門海域執法巡查 公布喊話台方海巡艇影片

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國海警29日再度於金門海域執法巡查，用望遠鏡監控台方海巡船隻。（圖／截自中國海警局官網）
中國海警29日再度於金門海域執法巡查，用望遠鏡監控台方海巡船隻。（圖／截自中國海警局官網）

金門漁船案沒有落幕，中國海警29日晚間再度公布當日於金門海域進行常態化執法巡查，這次還公布影片，揭露中國海警喊話警告台方海巡船隻，要求「規範航行，否則後果由你船承擔」。

影片來源：YouTube 中新社

據中國海警局發布，4月29日，福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。消息指出，「4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

跟隨官方消息發布的，還有一支長42秒的影片，當中中國海警局人員喊話台方海巡署PP-10083艇，指出「你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果由你船承擔」，這位中國海警人員還以當地方言再度喊話一次。影片還有中國用望遠鏡監控台方船隻的畫面。

公開資料顯示，上一次中國海警於官網公布在金門海域的動作，是3月15日，之前則包含2月25日、2月18日都有執法巡查或者綜合執法演練。2月25日當天還有福建省海洋與漁業執法總隊調派2艘漁政執法船艇，在廈金海域開展漁業執法。

目前金門2月14日導致兩位中國漁民死亡的案件，仍沒有得到兩岸解決，3月18日漂流到中國的金門軍職釣客，也仍未被放回。此前消息人士在北京已經向媒體表示，中國文旅部僅開放福建民眾到馬祖旅遊、沒有包含金門，主要就是因為2月14日金門漁船案。

中國海警29日再度於金門海域執法巡查，喊話警告台方海巡船隻。（圖／截自中國海警局...
中國海警29日再度於金門海域執法巡查，喊話警告台方海巡船隻。（圖／截自中國海警局官網）

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