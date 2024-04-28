我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院：布林肯將訪以色列和約旦

中國開放福建赴馬祖旅遊 推團客赴台 陸委會回應了

哈瑪斯與法塔組織 在北京舉行團結會談

記者陳政錄／即時報導
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織在北京舉行團結會談。圖為巴勒斯坦支持者舉著其旗幟。(歐新社)
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織在北京舉行團結會談。圖為巴勒斯坦支持者舉著其旗幟。(歐新社)

以色列巴勒斯坦於加薩地帶衝突仍未平息，路透報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯及其對手法塔組織已於近日在北京舉行團結會談，報導形容這是北京介入中東事務的又一顯著外交舉動。一名駐北京的外交官稱，這次會談是為調解這兩個巴勒斯坦對立派別作出努力。

路透報導，哈瑪斯、法塔組織代表和一名駐中國外交官均證實兩組織在北京會談。報導分析，這是中方介入巴勒斯坦地區事務的顯著外交舉動。

法塔組織官員日前曾透露，巴勒斯坦立法委員會議員阿邁德已率代表團前往中國；哈瑪斯官員也稱，哈瑪斯高級官員馬佐克26日稍晚飛抵中國。

中國外交部發言人汪文斌在26日說，中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別透過對話協商實現內部和解、加強內部團結。

了解此事的駐北京外交官說，這次會談是為調解這兩個巴勒斯坦對立派別作出努力。

哈瑪斯被以色列和西方國家視為恐怖組織；法塔則是巴勒斯坦解放組織中最大的派別，其領導人阿巴斯為現任巴勒斯坦自治政府主席，受西方世界支持，在以色列占領的西岸地區實行有限自治。2005年哈瑪斯於巴勒斯坦立法選舉獲勝，並於2007年在一場戰爭中將法塔逐出加薩，兩派一直未能解決政治分歧。

這次在北京的會議，是以哈衝突爆發以來，首次有哈瑪斯代表團赴北京的公開訊息。期間中方主張實施「兩國方案」及推動巴勒斯坦加入聯合國。此外，中國外交部大使王克儉在上月訪問卡達期間，曾與哈瑪斯政治局主席哈尼雅會面。

巴勒斯坦 哈瑪斯 以色列

上一則

馬斯克訪北京會李強 稱願進一步深化合作

延伸閱讀

拜登和內唐亞胡再通話 檢討釋放人質談判

拜登和內唐亞胡再通話 檢討釋放人質談判
消息人士：哈瑪斯代表團29日訪開羅 談加薩停火

消息人士：哈瑪斯代表團29日訪開羅 談加薩停火
巴勒斯坦主席預期以色列幾天內攻拉法 籲美國勸阻

巴勒斯坦主席預期以色列幾天內攻拉法 籲美國勸阻
布林肯將訪沙烏地 推動沙以建交協議

布林肯將訪沙烏地 推動沙以建交協議

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14
谷愛凌以豹紋外套搭黑絲襪，出席F1上海站活動。(取材自微博)

谷愛凌豹紋搭黑絲看F1上海站 與姚明同框「最萌身高差」

2024-04-22 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44

超人氣

更多 >
四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金

四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金
香港「前天王嫂」大解放 上空單手遮胸 43歲辣翻

香港「前天王嫂」大解放 上空單手遮胸 43歲辣翻
想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕
與楊洋一樣同一導演 楊冪新戲臉「劣化、突然老」

與楊洋一樣同一導演 楊冪新戲臉「劣化、突然老」
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死