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王滬寧會傅崐萁 盛讚「對兩岸關係發展產生積極意義」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
國民黨總召傅崐萁（左）27日跟中國全國政協主席王滬寧（右）會見，雙方座位模式以會客的座位方式。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨總召傅崐萁（左）27日跟中國全國政協主席王滬寧（右）會見，雙方座位模式以會客的座位方式。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨總召傅崐萁27日下午率領16位立委，與中國全國政協主席王滬寧，在北京的人民大會堂「新疆廳」會見，傅崐萁表達希望中國讓民眾「走進台灣」；王滬寧則表示，傅此行「很不容易，也很有誠意，也很有意義」、相信「會對兩岸關係發展產生積極的意義」，再度釋出對台的善意。

新疆廳是馬英九前總統10日與中國國家主席習近平會見前的休息場所，今日又派上用場。至於雙方座位方式，則不同於馬習而會的隔桌對坐，而是王滬寧與傅崐萁坐在中間兩席，兩側各為雙方人員，中方陪同的有國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人。

王滬寧下午4時在新疆廳會見傅崐萁等17位國民黨立委時，首先表示他代表中共中央和習近平總書記「熱烈歡迎」，並提到前總統馬英九不久前到訪中國，習近平在馬習二會講了「四個堅定」，他重述這就是堅定守護中華民族共同家園、堅定創造中華民族綿長福祉、堅定築牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興。

王滬寧表示，習近平講話「為我們進一步做好對台交流合作工作指明了方向」，大陸要堅持以習近平指示和重要講話精神為指導，全力做好對台交流合作的工作，要堅持九二共識、一個中國、反對台獨分裂活動和外部勢力干預，同台灣同胞一起為同胞謀福祉、為台海謀和平、為民族謀復興」。

他強調，「我們都是中國人，都屬於中華民族，是一家人，一家人就應該常來常往，經常交流，越走越近，越走越親」。他提到，傅崐萁和大家在新的台灣立法機構任期開啟之時就來中國訪問，「很不容易，也很有誠意，也很有意義。我們相信各位的努力一定會在廣大同胞中產生強烈的反響，也會對兩岸關係發展產生積極的意義」。

此外，就現場觀察而言，王滬寧沙發右側有一疊紙張，用黑色夾子夾著，但他致詞時並未照著稿唸，稱呼傅崐萁時也略有口誤。而就這次立委訪問團，他也直言「時間還是比較短，剛才我問了一下，看的地方也比較少，以後經常來，我們也很願意聽取台灣同胞的意見和建議」。

傅崐萁則表示，此行是代表國民黨中央政策會以及立法院黨團帶來台灣的新民意，希望此行能夠回復在2016年以前兩岸的大交流、大繁榮、大和平、大合作，讓台灣的百工百業都深深地感受到兩岸一家，「我們不只是同文同種、同血緣、同祖先，我們講一樣的話，我們讀一樣的書，我們更有一樣的同根同源的祖先」。

他表示過去8年兩岸的斷線，希望此時此刻國民黨帶著台灣的新名義，全力的推動兩岸的大和平，大家一起來合作，他也再次表達台灣的百工百業「也非常的歡迎大陸的同胞能夠走進台灣，認識台灣，了解台灣」。

傅公開喊話中國開放民眾到台灣旅遊，不過傅崐萁話音未落，中國官員就將現場記者請出會場，會面進入閉門環節。

據了解，部分國民黨立委都在會見場合發言，就兩岸交流等具體事務提出建議與呼籲。

會見結束後，中方人員將邀請立委們到釣魚台國賓館晚宴。

17位國民黨立委27日下午在北京的人民大會堂與中國政協主席王滬寧會見，這是新冠疫...
17位國民黨立委27日下午在北京的人民大會堂與中國政協主席王滬寧會見，這是新冠疫情後規模最大的立委訪中團。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨總召傅崐萁（左）27日下午和16位國民黨立委等人，與中國全國政協主席王滬寧...
國民黨總召傅崐萁（左）27日下午和16位國民黨立委等人，與中國全國政協主席王滬寧（右）會見。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨 習近平 新疆

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