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比亞迪王傳福坐地鐵去北京車展 網友：大佬太低調

中國新聞組／北京電
王傳福坐地鐵參加北京車展引熱議。(取材自手機中國)
王傳福坐地鐵參加北京車展引熱議。(取材自手機中國)

2024北京車展25日正式拉開大幕，現場匯集眾多國內外車企，同時也有不少企業高管親自到場宣傳，身為比亞迪靈魂人物的王傳福也同樣出現在現場。不過沒想到的是，王傳福竟然是坐地鐵前往的。

CNMO科技報導，有網友近日在社媒上上傳了一張圖片，稱自己在北京地鐵上碰到了王傳福。該網友說：「坐15號線去車展路上碰到比亞迪老總王傳福了，大佬一路都在專注看手機，沒好意思打擾。」從其發布的照片中能發現，王傳福戴著口罩站在擁擠的地鐵上，甚至連座位都沒有。不過這似乎並沒有影響到他，依舊在認真地看著手機。

王傳福坐地鐵參加北京車展引熱議。(取材自手機中國)
王傳福坐地鐵參加北京車展引熱議。(取材自手機中國)

對此，有網友表示，「大佬太低調了」。有人贊同說，大佬們的生活真的很低調。不過也有網友猜測，可能是因為車展期間展館周邊交通往往都會十分擁堵，坐地鐵出行可能效率更高。

報導說，這並不是王傳福第一次被發現乘坐地鐵去參加車展。在去年的上海車展，比亞迪非執行董事夏佐全在個人微信朋友圈，發布了王傳福在上海乘坐地鐵參加2023上海車展的照片。夏佐全在個人微信朋友圈評論稱：「王傳福同志依然保持艱苦奮鬥的創業精神，領導比亞迪不斷前進，在全球開疆拓土，令人欽佩！」

王傳福。(取材自手機中國)
王傳福。(取材自手機中國)

地鐵 微信 口罩

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