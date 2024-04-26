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中國官員私下暗示：寧可TikTok遭禁用也不願出售

記者顏伶如／即時報導
美國出手要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)出售熱門社群影音平台TikTok，否則TikTok將遭美國禁用。(路透)
美國出手要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)出售熱門社群影音平台TikTok，否則TikTok將遭美國禁用。(路透)

華爾街日報26日報導，美國出手要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)出售熱門社群影音平台TikTok，否則TikTok將遭美國禁用，中國官員到目前為止相對沉默，但私下透露寧可TikTok遭禁也不希望出售。

報導分析，中國曾經為了華為(Huawei Technologies)而大力辯護，但如今對TikTok於則相對沉默，知情人士指出，從北京的反應可以看出TikTok對中國而言，策略價值其實不及華為，TikTok做為影音分享平台，在中國爭取成為工業與科技強國的過程中，衝擊效應不如華為。

報導指出，TikTok遭遇的困難主要與中國顏面有關，華為雖然同樣涉及國家面子，卻還與國家安全息息相關。

華爾街日報分析，中國不可能沒有反抗就放棄TikTok，出售TikTok會被視默許美國霸凌，TikTok在美國擁有觸角廣大的市場，對中國而言是重要資產，自然不願輕言放棄。上個月，中國商務部發言人警告說，北京將採取所有必要措施以保護合法利益。

總部位於北京的智庫機構「全球化智庫」(Center for China and Globalization)副主任高志凱(Victor Gao)，中國認為美國打壓TikTok的立法動作是企圖奪取有價值的商業資產，顯然違反了言論自由、私人財產權等美國價值信念。

高志凱說，美國人一直告訴中國智慧財產權是最重要的，「這就是他們如何踐踏其他公司智慧財產權的手段」。

專家認為，TikTok事件不至於改變地緣政治兩大強國之間的緊張程度。

「卡內基中國」(Carnegie China)新加坡學者莊嘉穎(Ja-Ian Chong)分析，禁用TikTok法案公開討論延續數月之久，TikTok被壓迫幾乎喘不過氣，但美國與中國之間其實存在許多更加嚴重的歧見，包括俄羅斯、台灣以及南海等。

TikTok 華為 華爾街

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