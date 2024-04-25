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中國車市超「卷」 比亞迪發布王朝和海洋網系列5款新車

記者謝守真／即時報導
比亞迪25日在2024北京車展上正式發布王朝與海洋網旗下五款全新車型，售價介於人民幣12萬元至20萬元，計畫將陸續在今年第二、三季上市。圖／取自比亞迪汽車微博
比亞迪25日在2024北京車展上正式發布王朝與海洋網旗下五款全新車型，售價介於人民幣12萬元至20萬元，計畫將陸續在今年第二、三季上市。圖／取自比亞迪汽車微博

中國車市競爭激烈，各大車廠紛紛推出新車搶市。中國電動車巨頭比亞迪日前釋出首款電動皮卡官方預告圖。25日，比亞迪在2024北京車展上，除了發布百萬級轎車「仰望 U7」外，還正式發布王朝與海洋網旗下五款全新車型，售價介於人民幣12萬元（下同，約1.7萬美元）至20萬元（約2.8萬美元），計畫將陸續在今年第二、三季上市。

據觀察者網，25日，比亞迪海洋網攜手海豹「06DM-i」、「OCEAN-M」、海獅「07EV」一同2024亮相北京車展。其中，海洋網全新中型轎車海豹「06DM-i」價格區間12萬至15萬元，將於今年第二季上市。

而比亞迪海洋網銷售事業部總經理張卓表示，業界首款兩廂後驅純電鋼炮「OCEAN-M」價格則介於15萬至20萬元，將於今年第三季上市，車型瞄準年輕消費群體；海洋網基於最新的純電平台技術打造的首款中型純電SUV海獅「07EV」將搭載高階智駕，會定於20萬元區間，將於五月正式推出。

另，路透引述比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天稱，秦L DM-i搭載插混整車平台和智能駕駛輔助系統，將於今年二季度上市；搭載高階智駕輔助系統的宋L計劃於今年6月上市。

比亞迪日前釋出一系列旗下新能源皮卡的官方測試照，除官員宣旗下首款新能源皮卡正式命名為BYD SHARK（鯊魚）外，也宣布今年即將進軍全球皮卡市場。消息一出，同業備受各界討論。

此前，彭博曾指，比亞迪公布的圖片顯示，一輛塗有橙色和藍色偽裝漆、四方的雙排座卡車在某個未知地點進行路試，這款中型至全尺寸卡車正是比亞迪推出的首款新能源皮卡。

報導稱，雖然比亞迪汽車還沒有在美國上市，但比亞迪一直在進軍亞洲、澳洲和南美市場，而皮卡車在這些市場廣受歡迎，如豐田的Hilux、五十鈴汽車的D-Max和福特汽車的Ranger等。而這款皮卡將增加比亞迪廣泛的電動車產品線，廣泛的車型和積極的降價措施，已推動比亞迪搶佔中國電動車市場的主導地位。

25日，比亞迪在2024北京車展上，除了發布百萬級轎車「仰望 U7」外，還正式發...
25日，比亞迪在2024北京車展上，除了發布百萬級轎車「仰望 U7」外，還正式發布王朝與海洋網旗下五款全新車型，售價介於人民幣12萬元至20萬元。圖／取自比亞迪汽車微博

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