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歐盟突擊檢查中企 中國商務部：將採必要措施維權

記者陳政錄／即時報導
對於歐盟的突擊檢查，中國商務部24日回應稱，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。（美聯社）
對於歐盟的突擊檢查，中國商務部24日回應稱，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。（美聯社）

歐盟對中國產品的補貼展開調查之際，據英國金融時報報導，歐盟23日對中國安檢設備商同方威視（Nuctech）在波蘭、荷蘭的辦公室進行突襲檢查。中國商務部24日回應稱，中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿，中方對此表示嚴正關切和強烈反對，將密切關注歐方後續動向，並採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

中國商務部網站24日晚間，發布商務部貿易救濟局負責人就「歐盟突擊檢查中國企業在歐辦公室」的答記者問，證實此事。歐盟委員會早前也發布消息稱，此舉是為收集企業獲得外國補貼的情況。

中國商務部貿易救濟局負責人說，中方注意到，歐委會於4月23日突襲在歐中資企業辦公場所，以所謂企業接受外國補貼為名進行檢查。這是2024年2月以來，歐方接連發起的第5起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜索。 中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿。

中國商務部貿易救濟局負責人說，中方認為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業運營設備，違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴重損害了所有外國企業在歐營運信心，凸顯了歐盟營商環境的進一步惡化，並向所有在歐經營的外國企業傳遞出極為負面的訊號。中方對此表示嚴正關切和強烈反對。

中國商務部貿易救濟局負責人批評，歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查工具武器化，是以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為。

中國商務部貿易救濟局負責人稱，中方敦促歐方立即停止並糾正錯誤做法，為各國企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。 中方將密切關注歐方後續動向，並採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

金融時報早前報導，歐盟在23日黎明時分對同方威視波蘭、荷蘭的辦公室，發動突襲檢查，勢將進一步升高歐、中緊張局勢。且該間中國國有公司一度由前中國國家主席胡錦濤之子胡海峰經營、旗下產品已因國安疑慮，在一些西方國家遭禁。

另，中國國家主席習近平傳出將於5月訪問法國，但近期，除了突擊檢查外，歐盟也對中國的醫療器材採購啟動調查，加上先前也被調查的電動車產業，以及被點名過的風電、太陽能、鐵路等，歐、中貿易的緊張關係有持續升高之勢。

商務部 歐盟 投資

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