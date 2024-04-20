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中國五一連假其實只放一天 官方調休拼消費引民怨

中央社台北20日電
為了拼消費，中國排定今年五一勞動節連放5天，但真正放假只有1天，其中2天為調休，2天為例休。官媒中國之聲20日發文力挺調休，反招致一面倒批評。圖為4月6日，清明連假期間，南京中山陵遊客如織。（中新社）
為了拼消費，中國排定今年五一勞動節連放5天，但真正放假只有1天，其中2天為調休，2天為例休。官媒中國之聲20日發文力挺調休，反招致一面倒批評。圖為4月6日，清明連假期間，南京中山陵遊客如織。（中新社）

為了拼消費，中國排定今年五一勞動節連放5天，但真正放假只有1天，其中有2天是調休，2天例休，連日來引發廣大網友抱怨。官媒今天發文力挺調休，反招致一面倒批評周休二日都沒落實，「放不起別放」。

中國國務院辦公廳去年10月25日下發通知，排定2024年五一勞動節連假為5月1日（周三）至5月5日（周日）放假調休，共5天；4月28日（周日）、5月11日（周六）改為上班。

隨著五一假期臨近，中國相關的交通旅遊預訂進入高峰，近期在社群平台，「五一其實只放一天」衝上熱搜榜，引發網友熱議國定假日是否應該調休。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，不少網友吐槽，清明與五一調休後，「湊假」模式下，連續幾周「雙休」都變成了「單休」，連假前後上了3個「六天班」；「調休一時爽，節前節後累斷腸」。許多人表示，希望能夠正常放假，正常雙休。

在中國新聞周刊官方微博4月12日發起的「你希望怎樣放假？」投票中，「不調休，也要長假」的選項票數最多，為1.1萬票；位居第二的是「假期長短無所謂，不調休就行」，有6033票。而選擇「調休拼長假」的只有517票。

報導引述環球旅訊首席分析師彭涵指出，從輿論層面可以看出，目前公眾對於調休「湊假」模式的意見很大，希望政策得以調整的呼聲非常高。究其根源，在於調休「湊假」模式沒有增加大家的假期總量，只是在拆東牆補西牆，讓公眾在享受假期之後就必須「還債」，把欠下的工作日補上。

彭涵認為，這種模式的導向很明顯，不是為了讓公眾真正「休息」，而是為了集中假期、方便拉動消費經濟。所以公眾對此意見很大，也是很容易理解的。

面對輿論翻車，官媒中央廣電總台「中國之聲」今天發文稱，早在去年10月25日，國家發改委官方微博就刊發解讀「2024年放假安排」一文。文章認為，「總體而言，調休比不調休好，而且是不得不調。」

中國之聲評論稱，如何調休，也有講究。一個基本原則是，「最小干預，儘量不打亂人們的正常生活節奏」。東挪挪，西湊湊，透過「零存整取」來避免節假日「碎片化」，這是調休初衷。當然，無論調與不調，都難以滿足所有人的意願。

評論並稱，中國現行法定節假日總天數為11天，周末休息104天，帶薪休假5至15天，總假期天數在國際上處於中等偏上水準。專家指出，「之所以大家仍然覺得假期不夠、獲得感不強，主要還是帶薪年休假制度落實不到位」。帶薪年休假制度不能原地空轉，落實好這一制度安排，勢在必行。

不過評論一出，反而在社群招致中國網友一面倒批評。在微博相關新聞討論區，許多網友批評官方「雙休（周休二日）都沒落實」；其中，有網友稱「我敢說超過一半以上的沒有雙休」，獲得上萬網友按讚。許多人反問官方，工作8小時制與帶薪年休假，「你落實哪個了？」

還有網友批評官方：「放不起別放。大家都累。調休是雪上加霜。」也獲得上萬按讚。

許多人表示，官方如果真的不想增加法定節假日，就不要東拼西湊硬整出5天長假。

微博 勞動節 周休

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