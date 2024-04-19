跑的是人情世故？ 學院書記連7年跑步奪冠遭質疑

書記7年蟬聯跑步冠軍遭質疑。( 澎湃新聞)

近日，河南 周口職業技術學院學前與藝術教育學院社交媒體帳號「周職學藝融媒」發布視頻，「該院黨總支書記王春生連續7年蟬聯男職工組800米冠軍」，引發關注。有網友質疑，「這跑的是人情世故」、「其他幾位是不是跑步感覺有點力不從心」。但也有網友認為，「看跑姿確實是有水平的，同年齡段確實屬於TOP級別」、「看跑步姿勢也是經常鍛鍊的啊，‍這有什麼可噴的」。

澎湃新聞報導，對此，該校黨政辦一名工作人員18日表示，王春生多年來無論颳風下雨、春夏秋冬都堅持晨跑，比賽跑步不存在「人情世故」讓著他。「他跑步確實很厲害，堅持很久，令人佩服。」

早在2019年5月，該校工會就曾發文，王春生在第三屆周口市直運動會上獲得男子5000米一等獎。

另據大河報2022年10月報導，從2015年開始，王春生幾乎每天早上都要奔跑10公里以上。‍王春生已是認定的馬拉松 二級運動員，他在晨跑中時常救助醉酒夜宿街頭的市民，在周口跑步運動界被稱為「奔跑的暖男」。

紅星新聞評論文章「書記七年蟬聯跑步冠軍，為何有人擔心『跑的是人情世故』？」指出，

從目前已有的信息看，這位書記可能確實有一定的實力支撐。但對於此事，一些人第一反應是「跑的是人情世故」，這種反應也值得玩味。或許也不奇怪，因為人們確實見過那種量身訂製、保證穩贏的比賽，因此對「領導參賽」格外敏感。

文章說，也許書記跑步奪冠的確無愧於心，但一種身份上的敏感不妨要考慮。相信經歷了這樣一場輿論關注，他的知名度已經可以在學校內起到「帶動跑步」的效果。至於需不需要年復一年地在校內參賽拿獎，可以仔細斟酌。畢竟領導職務一般會帶來更強的約束，並和人們的合理期待相匹配。