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毛澤東留下臨終囑咐？ 前祕書張玉鳳駁斥

中國新聞組／北京20日電
毛澤東(左)和張玉鳳。(取材自紅歌會網)
毛澤東(左)和張玉鳳。(取材自紅歌會網)

中共前領導人毛澤東去世近半世紀，但網路仍流傳不少他的傳聞。毛澤東晚年的機要祕書張玉鳳18日發布聲明，嚴正駁斥有關她同毛澤東的多個傳聞，奉勸類似自媒體作者自查自糾，不要為了流量或不可告人的目的搞歷史虛無主義，並稱保留追究法律責任的權利。

紅歌會網報導，受知情人士委託，紅歌會網特發表張玉鳳的這份聲明，以正視聽。

現年79歲的張玉鳳1970年起擔任毛的機要祕書兼生活祕書。據報導，她在聲明中說，「多少年來，一直有人懷著不可告人的祕密，打著我的名號編造故事，刻意損害我的名聲和領袖毛主席的偉大聲望。」

張玉鳳接連澄清多個傳聞，「說毛主席上不了汽車，由我抬腿上去是編造」、「我不讓毛主席抽菸並強收菸盒並無此事」、「毛主席逝世後，我撲在床前失聲痛哭，也與歷史不符，絕無此事」。

她提到抖音帳號「溫言論史」最近發布的視頻「通篇胡說八道」，其中在唐國強（飾演毛澤東）主演的電影或電視劇視頻中，有「毛主席臨終前提出了一個要求，張玉鳳當場答應，並用了一輩子去執行」的題目，「就是偽代表作品之一，對此偽作我很是憤慨。」

她又提到電視劇「外交風雲」裡邊稱毛主席臨終囑託「我死後到墳上去看我」，「主席根本沒有對我說過這句話」。

她說：「那些靠編造謠來充當歷史騙人的不法之徒絕無好下場。」

網傳毛澤東故事。(視頻截圖)
網傳毛澤東故事。(視頻截圖)

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