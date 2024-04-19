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北京半馬造假疑雲…調查出爐 冠亞軍獎盃獎牌獎金全收回

記者陳湘瑾／即時報導
北京半程馬拉松14日爆出冠軍造假爭議，今發布調查結果，取消冠軍何傑和另外3名外籍選手的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金。（圖／取自十點街球）
北京半程馬拉松14日爆出冠軍造假爭議，今發布調查結果，取消冠軍何傑和另外3名外籍選手的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金。（圖／取自十點街球）

蒙牛2024北京國際長跑節「北京半程馬拉松」14日爆出冠軍造假爭議，今北京半程馬拉松組委會發布調查結果，取消冠軍何傑、亞軍姆南加特（Willy Mnangat）、海盧（Dejene Hailu）、凱特（Robert Keter）4人比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金。

中國大陸馬拉松全國紀錄保持者何傑14日參與北京半程馬松比賽，以1秒之差，從落後到反超贏過三位非裔選手。現場影片顯示，三名外籍選手有「保送」何傑奪冠之嫌。

賽後外籍選手之一姆南加特告訴BBC非洲體育記者，本次共有4名簽約運動員來幫助何傑打破中國半程馬拉松紀錄，他表示，「我不是來競爭的，這對我來說不是一場競爭性比賽。」

北京半程馬拉松當日即組成專案調查小組，分析比賽過程和相關單位。其中「北京市體育競賽管理和交流中心」及體育管理公司「中奧路跑」為比賽承辦單位，乳業集團「蒙牛」為賽事冠名贊助單位，體育運品公司「特步」為賽事贊助商和賽事合作夥伴，參與賽事籌辦。

依據規定，除了參賽者自行報名，賽事單位可以特別邀請運動員和配速員，配速員若未經批准，不得以特邀運動員身份參賽。

報告指出，本次賽事經特步推薦，中奧路跑邀請28位國內外運動員以特邀運動員的身份參賽，其中包括何傑和4名外籍配速員，特步在報名時並未對配速員進行明確標注，導致中奧路跑將其報名資格列為特邀運動員。

比賽當日，4名外籍配速員身穿特邀運動員參賽號碼牌參賽，同時作為何傑的配速員領跑，其中1位配速員在4公里處自行退賽，另外3名領跑至終點前2公里，最後何傑以1小時3分44秒獲得男子組冠軍。

報告總結，依據《體育賽事活動管理辦法》，北京體育局責令取消本次中奧路跑賽事籌辦資格、特步公司合作夥伴資格，並收回何傑、姆南加特、海盧和凱特的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並向中國田徑協會備案。

何傑在3月24日無錫馬拉松暨巴黎奧運會馬拉松選拔賽上，以2小時6分57秒締造中國大陸男子馬拉松全國紀錄，當時媒體皆稱何傑有望取得2024年巴黎奧運馬拉松的參賽資格。他在此次北京半程馬拉松賽後曾於粉絲群表示，不需要這個冠軍來證明自己，謝謝大家對他一如既往地支持。

特步今日亦發表聲明，「由於相關工作人員在報名過程中失誤，未標示其配速員身份，導致他們以特邀選手身份參賽，出現身份與行為的差異。對簽約運動員的表現和結果啟發爭議，對廣大跑友及消費者表示誠摯的歉意。」

中國田徑協會16日召開會議，指出自2024年春季以來，全國各地路跑賽事集中舉辦，但也暴露出賽事組織和管理方面的問題，將盡快研究規範路跑賽事商業競爭的指導性意見，加強市場規範化等方面的指導和培訓力度。並隨後在雄安、武漢及麗水三地的馬拉松賽事針對賽事亂象予以處罰。

中國選手何杰（左二）14日在北京馬拉松比賽中。(中新社)
中國選手何杰（左二）14日在北京馬拉松比賽中。(中新社)

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