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SK-II「神仙水」走下神壇？品牌官方駁斥在中撤櫃傳聞

記者陳湘瑾／即時報導
SK-II近期頻頻出現撤櫃傳聞，品牌官方回應為假消息。（圖／取自搜狐）
SK-II近期頻頻出現撤櫃傳聞，品牌官方回應為假消息。（圖／取自搜狐）

據《中國商報》報導，消費日用品寶僑集團旗下化妝品品牌SK-II近期在上海、北京陸續撤櫃，另據知情人士指出，SK-II接下來將在全國範圍內開始撤櫃。但SK-II今日在中國官方網站發佈聲明稱，「頻繁撤櫃、全國範圍撤櫃、撤櫃1/3」等說法均屬不實信息。

聲明指出，「中國一直是SK-II非常重要的市場，近三年來，SK-II的櫃台覆蓋情況穩定，不斷提升消費者服務體驗。SK-II會定期更新門店與專櫃佈局，為消費者提供更更卓越的護膚體驗。」

寶僑集團2024年第二季度財報顯示，公司該季度實現營收214.41億美元，與同期相比上漲3%；淨利潤為34.93億美元，同比下滑11.8%。這是該公司淨利潤五年來首次雙位數下降。

其中，臉部護理在寶僑五大業務中業績增速倒數第一，增速僅1%。具體來看，SK-II在大中華地區的銷售額下降34%。

寶僑在財報中提到，SK-II銷售額的大幅下滑主要受核污水事件影響。環球網於去年6月稱日本鴨川與琵琶湖岸邊被堆放大量含放射性物質的木屑，而琵琶湖正是SK-II明星產品「神仙水」的唯一產地。

經由中國媒體轉載，「SK-II神仙水生產地涉嫌核污染」等相關話題在中國社群平台快速發酵。即使之後證實為假新聞，寶僑亦作出官方澄清，但消費者不買帳，導致SK-II銷售額大幅下滑，在中國市場賣不動的聲音不斷出現

《北京商報》引述技術諮詢公司執行長伍岱麒分析，核污水污染的影響只是其一，SK-II在中國過度行銷及品牌老化的問題一直都沒有解決，加上品牌沒有新的故事持續吸引消費者，所以銷售額下滑是意料之中的事。

《北京商報》總結，隨著消費者需求不斷改變，不變的「神仙水」逐漸走下「神壇」。 這也讓此前傳出的「神仙水賣不動」正在成為事實。

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