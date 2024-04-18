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小米賣1部車虧近1萬美元？雷軍：沒聽說哪家有掙錢的

記者林茂仁／即時報導
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（取自一財網）
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（取自一財網）

小米董事長雷軍18日說，今天純電轎車市場從來沒有聽說有任何一家企業是掙錢的，基本上離譜的一輛車會虧人民幣10幾萬元。

一財網報導，雷軍18日在抖音開直播，介紹小米汽車交付中心，以及小米汽車SU7具體配置。該輪直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。

直播現場，雷軍先與三位購買者交流，介紹小米汽車工廠是現代化工廠，主要工藝是全自動化生產，很多城市創始板交付已經結束。今天開始，北京、深圳本地已開始正式版本交付。目前小米汽車在全國有29個城市開通了交付中心，到今年年底，範圍預計會到40個城市。雷軍稱29個城市已經覆蓋了新能源汽車95%的市場。

總結小米SU7上市這20天的感受，雷軍說：「這20天，小米SU7實在太火了，火到我每天都在提心吊膽。20天過去了，緊張的心情稍微放了放，因為感覺小米SU7在全民公測的壓力下扛住了。可以說小米SU7第一階段算是成功了。」

雷軍也提到目前所面臨的挑戰，他稱，今天的核心問題是銷量比預計的高出3到5倍，這是小米非常痛苦的一點。

雷軍表示，已緊急召開供應商大會，交付問題正在儘快改善。

至於外界關注的小米汽車會不會做SUV，雷軍並未直接否認，他稱，這個問題回答不了，需要保密。但在回應是否做越野車問題時，雷軍直接表示：暫時沒有計劃，長城越野車做得挺好，小米進汽車行業應該與所有同行一起合作，一起把產業做大，而不是每件事情都去做。

雷軍此次抖音直播的觀看人數規模折射出其個人流量與熱點效應，自小米集團成立以來，雷軍個人即成為集團影響力的代表。

自小米集團披露入局智慧汽車領域，其打法、策略、風格均呈現出明顯的雷軍風格—高調、密集、互聯網化，與小米手機風格如出一轍。

在雷軍看來，小米自創立以來，只幹了一件事：用互聯網的思維和方法，改造傳統製造業，實踐並豐富「互聯網+製造」。該方法論如今也延續至雷軍「最後一次創業」的汽車製造領域，在其看來，小米最大的優勢就是有一大批用戶的信任，超5億的小米手機用戶，超950萬用戶擁有5件以上小米智慧設備，「只要有1%的小米核心圈層用戶願意購買，小米汽車就擁有很大勝算。」雷軍稱。

近日，有消息稱，花旗發布報告，預計小米集團SU7的交付量4月將達5,000至6,000輛，全年交付量約5.5萬至7萬輛，預計小米2024年每賣一部SU7平均虧損人民幣6.8萬元（約9393美元），整個造車業務合共虧損人民幣41億元（約5.6億美元）。

18日直播上，雷軍也回應性價比問題說，今天純電轎車（市場）從來沒有聽說有任何一家（企業）是掙錢的，基本上離譜的一輛車會虧10幾萬，所以在一個巨額虧損的行業裡，大家真的不要談性價比。

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