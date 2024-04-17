明清藏傳佛教文物回家...美返還38件 中在紐約接收

(央視新聞)

繼追回國家一級文物西周青銅器豐邢叔簋後，中國國家文物局再從美國成功追索38件流失文物藝術品。央視新聞用戶端報導指出，當地時間4月17日，返還儀式在中國駐紐約總領事館舉行，美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室將繳獲的38件中國流失文物藝術品移交中國政府。

經初步鑑定，專家判斷該批文物大部分為明清時期中國藏傳佛教文物，涉及佛塔、佛像、佛教飾物等類別，涵蓋銅、泥、象牙、木等材質，內容豐富，保存完整，具有重要的歷史、藝術和科學價值。

另據中媒報導，中國國家文物局年初才剛追回40年前被盜國家一級文物--西周青銅器豐邢叔簋。

在專人護送下，豐邢叔簋於1月28日運抵北京，交由專家鑑定。豐邢叔簋高18厘米(公分)、口徑21厘米、重6公斤，簋內鑄有銘文3行18字。

豐邢叔簋是一級文物，1978年在陝西寶雞市出土，1984年被盜。國家文物局去年1月通過駐英大使館獲悉豐邢叔簋現身美國紐約後，立即啟動流失文物追索程序，聯合公安部等部門搜集證據，同時與持有人溝通，最終獲持有人同意無條件歸還文物。

此外，中國國家文物局1月11日也公布，與美國的一項防止中國文物非法入境 美國的政府間諒解備忘錄有效期順延，這是雙方第三度續簽該協議，期間美國將15批次504件／套流失美國的中國文物藝術品回歸給中國。新文本於2024年1月14日生效，有效期5年。順延有效期工作經過中國國務院 批准並經中國與美國雙方互換照會確認。

這一協議是「中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府對舊石器時代到唐末的歸類考古材料以及至少250年以上的古蹟雕塑和壁上藝術實施進口限制的諒解備忘錄」，締結於2009年1月，並於2014年、2019年兩度續簽，這次是第三度續簽。

對於這次雙方續簽協議，中國官媒Global Times援引中國政法大學法學教授霍政欣分析指出，美國是重要的文物市場，中國是全球文物豐富的國家之一，此次續簽對世界具有重要的現實意義和示範價值，此舉對於遏制中國文物非法外流至關重要，也有助於穩定和緩和兩國關係，同時促進兩國人民之間的友誼。