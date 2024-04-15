預熱內容及短影音創作？ 京東：「劉強東」將親上直播

京東15晚宣布，京東集團主席劉強東數字人「分身」明日將開啟「直播首秀」。圖／取自京東黑板報微信公眾號

中國電商巨頭京東近期才宣告確定重點投入人民幣10億元（約1.4億美元）現金和10億流量作為獎勵，扶持短影音領域。4月15日，有消息指出，京東集團主席劉強東即將在京東APP上開啟直播，預計最快於本周內正式上播。

據京東微信 公眾號「京東黑板報」15日傍晚消息，京東宣布，「京東1號採銷」劉強東AI 數字人將於4月16日下午18時18分開啟直播。值得注意的是，在文中的預告影片顯示，出鏡的是劉強東的「分身」京東言犀「採銷東哥」AI數字人。

劉強東「分身」指出，4月16日將在京東採銷直播間和朋友們見面，分享「東哥」在美食、閱讀、生活等方面的經驗與心得，同時為大家帶來京東採銷為大家精挑細選的好物。

而在京東正式官宣前，關於「劉強東要直播」的消息早已不脛而走。潮新聞指出，有業內人士判斷，該消息「說對了一半」。其中，前速途研究院院長丁道師分析，「我認為他不會親自來上場」，但是整個京東在後端的這一系列生態，進一步地把直播生態進行夯實，這個是一定要做的。

對於「劉強東」的直播，外界不少分析認為，劉強東這次「參與」直播，是為了進一步預熱京東的內容生態和短影音創作。京東近日宣布，投入人民幣10億元（約1.4億美元）現金和10億流量作為獎勵，吸引更多原創作者和優質內容機構入駐，以優質內容為用戶帶來更好消費體驗，並幫助品牌商家尋找新增長點。

京東還表示，將為優質、原創影片帶來更多曝光機會。同時，京東也設置高達人民幣500萬元的機構激勵榜。只要機構引進人數達一定規模，每月都將有機會獲得一次性現金補貼。

此外，據證券 時報，去年7月，京東推出言犀大規模預訓練語言模型，面向多模態，深入零售、物流、工業等產業場景。京東集團CEO許冉曾稱，大模型在京東內部已取得明確實踐效果。「內部的大量業務場景都在深入探索，將大模型結合進自己的業務流程中，比如用大模型提升智能客服水準、編寫代碼、強化關聯商品的推薦等。」更多業務的結合，京東在持續深化中。