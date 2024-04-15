劉強東嫩妻章澤天自曝有「帕金森氏症家族史」：大拇指會抖

章澤天在美出席「2024科學突破獎頒獎典禮」。(取材自Instagram)

中國京東集團創辦人劉強東的妻子、30歲章澤天 14日以一身華麗晚禮服亮相洛杉磯的科學突破獎頒獎晚會，自曝家族病史：「其實，我家裡也有帕金森基因。我攝入過多咖啡 因或睡眠不足時，大拇指已經開始會有點發抖了。」

章澤天在頒獎晚會上稱，自己雖然是文科生，但是一直對推動人類發展的科技前沿深深著迷。她也為一位科學家的發言深深感動，「他們付出了自己畢生的經歷，犧牲了對家庭的陪伴，換來了全人類的進步。」

章澤天同時在社群媒體社交平台自曝家族病史：「其實，我家裡也有帕金森基因。我攝入過多咖啡因或睡眠不足時，大拇指已經開始會有點發抖了。」

新聞晨報報導，據統計，全球約有450萬帕金森病患者。很多人都認為這是老年人才會得的病，對於年輕群體來說還很遙遠。但根據近幾年的調查顯示，這種在老年人身上常見的疾病，也盯上了年輕人。

醫務人員提示，帕金森病的病因目前還不清楚，醫學界主要認為是黑質多巴胺能神經元變性死亡。環境汙染、感染、藥物和化學物品也可能引發該病。研究發現，年青人群帕金森病發生與遺傳因素密切相關。

預防帕金森病，要儘量多參與各種社會活動，加強語言的鍛鍊、生活規律，避免勞累而且要戒酒。

章澤天2009年因一張手捧奶茶的照片在網路走紅，被暱稱為「奶茶妹妹」。她和劉強東相差19歲，兩人2015年8月領證結婚。

「#章澤天家族病史」15日登上微博熱搜榜第一名。網友們紛紛表示：「家族遺傳病的話就太可怕了」、「不知道像她們這種條件的會不會想辦法去治好？」、「太可怕了看的我慌慌的」、「要注意健康啊」。