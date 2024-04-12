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台海軍司令訪美 中國防部：對台獨行徑將迎頭痛擊

記者陳宥菘／即時報導
中國國防部發言人吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。（取自中國國防部官網）
中國國防部發言人吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。（取自中國國防部官網）

台海軍司令唐華近日赴美參加美軍相關活動，中國國防部發言人吳謙12日表示，中方堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。他並正告「民進黨當局」稱，對於任何形式的「台獨」分裂行徑，解放軍都將予以「迎頭痛擊」。

美國海軍4日在夏威夷印太總部舉行太平洋艦隊指揮官交接典禮，唐華前往觀禮，隨後赴華府參加美國海軍主辦的海盟年會（Sea-Air-Space conference），被視為美方「聯合島嶼防衛概念」的一部分，目的在協調日、菲、台等在「第一島鏈」內對抗共軍。

中國國防部發言人吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。吳謙指出，中方堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，這一立場清晰明確。他並稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，解決台灣問題是中國的內政，不容許任何外來干涉。

吳謙表示，所謂「第一島鏈」是冷戰時期地緣政治的產物，任何圍堵中國的企圖都「不過是癡心妄想」。他敦促美方切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，將不支持「台獨」的承諾真正落實處，立即停止美台軍事勾連和官方往來。

吳謙同時正告「民進黨當局」稱，甘當「棋子」必成「棄子」，妄圖「以武謀獨」，只有死路一條。他強調，對於任何形式的「台獨」分裂行徑，解放軍都將予以「迎頭痛擊」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮10日在例行記者會上也回應，中方堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。美方不斷炮製各種概念、利用各種藉口加強與「中國台灣地區」的軍事勾連，是極為不負責任的。

國防部 解放軍 民進黨

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