我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起吃掉它

路透調查中國首季GDP成長不到5% 3月出口恐萎縮

中央社台北12日電

路透11日公布調查指出，中國今年第一季GDP增長預測為4.6%，可能成為去年首季後增長最低的一季。另外，今年前2個月中國出口表現超出預期，但3月主要港口載重噸與去年相比下降，3月份出口可能會萎縮。

路透歸納86位經濟學家的預測調查顯示，中國今年第一季國內生產毛額（GDP）成長率與去年同期相比可能增長4.6%，低於官方目標的5%，更有分析師預測明年GDP成長率更低，恐怕僅剩4.4%。

中國今年第一季的GDP增長預測（4.6%）若屬實，這可能是中國自2023年第一季後，GDP增長最低的一季，去年第二、三、四季分別年增6.3%、4.9%、5.2%。

路透表示，這樣的現象說明儘管今年1、2月中國的採購經理人指數（PMI）、零售和出口數據都超出預期，但中國經濟的內在處境仍相當嚴重。

野村證券首席中國經濟學家陸挺在一份報告中表示，中國經濟尚未復甦，房地產業還呈現下滑趨勢，未來出現財政懸崖的風險還在提高，地緣政治挑戰也將持續，中國未來幾個月的經濟增長可能還會面臨下降的壓力。

經濟分析師們認為，去年5.2%的經濟成長率可能與2022年疫情期間基數相對較低有關係，因此今年要在去年5.2%成長率的基礎上再增長5%，非常不容易。

另外，據路透整理34名經濟學家的預測調查指出，儘管中國出口在今年1、2月增長7.1%，但是3月份的出口數據可能與去年同期相比萎縮2.3%，這凸顯世界第二大經濟體在復甦經濟的過程中產生的不平衡問題。

花旗集團在本月發布的報告稱，3月1日到30日，中國20個主要港口船舶載重噸（包括進港和離港）跟去年同期相比下降6.2%。

路透分析，中國去年下半年起推出多項支持措施，重振消費及私人投資，今年已擁有相對穩健的開始，但中國的經濟成長仍不平衡。分析人士推測中國經濟難以快速全面復甦，原因在於中國房地產行業危機長期拖累。

路透報導，中國政府將在16日對外公布首季GDP數據以及3月的活動數據。

房地產 疫情 投資

上一則

首屆兩岸國標舞聯誼賽21日在滬舉行 料吸引逾300人參與

下一則

分析：香港「兩制」不斷收緊 經濟也要配合北京

延伸閱讀

亞銀：中國依然是世界經濟成長最大動力

亞銀：中國依然是世界經濟成長最大動力
中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班
侵吞270億美元達全國GDP近6% 越南女首富判死

侵吞270億美元達全國GDP近6% 越南女首富判死
台企首例 鴻海傳規畫執行長輪值制 採4人輪流 每人任職半年

台企首例 鴻海傳規畫執行長輪值制 採4人輪流 每人任職半年

熱門新聞

徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩
護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它