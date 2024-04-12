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力阻伊朗報復以色列 中證實：王毅昨晚應約通話布林肯

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部證實，中國外長王毅11日晚間應約與國務卿布林肯通話，王毅對以色列攻擊伊朗使館的行為表示「強烈譴責」。圖為王毅（右）2月16日在慕尼黑安全會議期間應約會見布林肯。（取自中國外交部網站）
中國外交部證實，中國外長王毅11日晚間應約與國務卿布林肯通話，王毅對以色列攻擊伊朗使館的行為表示「強烈譴責」。圖為王毅（右）2月16日在慕尼黑安全會議期間應約會見布林肯。（取自中國外交部網站）

以色列1日轟炸伊朗駐敘利亞大使館，造成7名伊朗軍事顧問死亡，伊朗誓言反擊，以巴衝突情勢恐升級，為此，美國要求多國外長力阻伊朗的報復行動。中國外交部發言人毛寧12日證實，中國外長王毅11日晚間應約與國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，布林肯通報了美方對當前中東局勢的看法，王毅則對以色列攻擊伊朗使館的行為表示「強烈譴責」。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯過去一天與中國、土耳其、沙烏地阿拉伯和歐洲國家的外長通話，「以表明局勢惡化不符合任何人的利益，各國應敦促伊朗勿升高局勢」，說服伊朗不要攻擊以色列。

中國外交部發言人毛寧在12日例行記者會上，證實中國外長王毅前晚與布林肯通電話。毛寧轉述，王毅在通話中表示，中方「強烈譴責」對伊朗駐敘利亞使館的攻擊，強調外交機構的安全不容侵犯，伊朗和敘利亞的主權應當受到尊重。

毛寧指出，這一輪情勢升級是加薩衝突外溢的最新表現。當務之急是盡快平息加薩衝突。中方呼籲衝突各方切實執行聯合國安理會第2728號決議，立即停火止戰，阻止人道危機。

毛寧說，中國將繼續從事情本身的是非曲直出發，為中東問題的解決發揮建設性作用，為局勢降溫貢獻力量。她還強調，「美方尤其應該發揮建設性作用」。

根據中方通報，僅提到布林肯與王毅就以巴局勢交換意見，沒有透露兩人是否就中美關係進行溝通、交流。在美國財政部長葉倫4月初訪中後，先前傳出布林肯也將在幾周內訪問中國。

伊朗 布林肯 王毅

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