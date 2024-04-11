86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾昨天在社交平台發文宣布再婚，他透露自己的新婚妻子叫徐萌，並稱徐萌在他喪妻後面臨「悲痛孤寂又有輕微腦梗」的情況下，給他無微不至的關愛，使他身心全面康復，經兩人同研詳究決定正式登記結婚。據報導，范曾和徐萌相差50歲，徐萌可能是36歲、曾被譽為「中國第一黃金身材」的模特艾尚真，但艾尚真尚未證實。

據蒼梧晚報報導，范曾在社交平台發文宣布再婚，並手寫發文，還曬出了一張徐萌在一旁看他作畫的照片。

范曾手寫文。（取材自鳳凰網）

范曾在文中寫道：愛妻楠莉故去近三載，最初緣悲痛孤寂，更由於輕微腦梗，致藝術生涯舉步維艱。徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復。徐萌不唯關懷且鼓勵我藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻，情深誼篤，經我倆雙方同研詳究，願永結連理，正式結婚登記，藝林佳話，此足徵矣。

據鳳凰網報導，范曾，字十翼，江蘇南通人，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。他在繪畫上成就斐然，獲得過無數榮譽。范曾不僅在藝術領域取得了卓越的成就，還積極參與社會公益事業，致力於推動文化教育事業的發展。范曾還曾擔任包括中國美術家協會副主席、中國書法 家協會副主席等職務。

不少網友們看到范曾宣布好消息，紛紛送上了祝福；也有一些酸民不看好這段婚姻，留言酸爆。女方的資料也很快被扒出。據網友指，徐女士是88年，應該是模特艾尚真。翻看艾尚真的資料，在這個藝名旁邊，寫著她的原名徐萌。

資料顯示，她出生於重慶，1988年9月9日出生，今年36歲。她畢業於武漢 大學，有著模特、主持人、歌手的三重身分。艾尚真由於身材比例超好，曾被譽為「中國第一黃金身材」。艾尚真的社交軟件也被扒出，能夠看到她曬出過多張美照。與范曾照片上的女子對比後十分相似。但目前為止她還沒有對再婚一事作出回應。

艾尚真曬出的健身照，身材火辣。（取材自鳳凰網）

報導稱，艾尚真是武漢大學的校花。網傳她在事業高峰期與一名圈外男子結婚，她的社交帳號曾曬出她懷孕的照片，顯示在2016年生下一女，她寫道「小小姐姐終於也見到親弟弟了」。當時不少網友猜測她是不是懷二胎了。不過有網友稱，其實是三胎，從她曬出孩子們的照片，圖中有兩個兒子，一個女兒。不過老公身分一直成謎。

艾尚真經常曬出自己的健身照，身材相當火辣。不少網友詢問，「跟范曾結婚的是不是這個」，有網友回覆稱，「是的」。還有很多人在她的社交軟件送祝福。不知道艾尚真（徐萌）之後會否發文回應。