狗狗開車「自動駕駛特斯拉」中國網友狂喊交警處理

湖北武漢一名男子，讓狗狗坐在特斯拉駕駛座。（圖／取自微博）

湖北武漢 一輛粉色特斯拉 ，日前遭中國網友檢舉，在行駛過程中開著自動駕駛的功能，卻讓狗狗坐在駕駛座上兜風。武漢警方收到多名網友的檢舉後，傳喚該名男車主，並依法開罰人民幣200元（約合28美元）。

河南廣播電視台旗下新聞門戶「映象新聞」報導，湖北武漢日前一輛高速行駛的粉紅色特斯拉駕駛座上，赫然出現了一隻狗狗。影片曝光後，中國網友紛紛喊話武漢交警介入處理。

影片中，一輛粉色特斯拉在路上行駛，仔細看駕駛座竟坐著一隻白色的狗狗，頭還探出窗外四處張望。車主事後也表示，是開了自動駕駛功能，想讓狗狗「開車」。

接獲通報後，警方迅速鎖定車輛，並依法傳喚車主。最終，車主因駕車時，有其他妨礙安全駕駛行為，依法被罰款人民幣200元，違規記3分。

手機中國報導，隨著自動駕駛技術的應用，不少駕駛在行駛中的車上睡覺或玩手機。但目前自動駕駛技術，仍需要車主接手。特斯拉於本周就差點因為Autopilot自動駕駛輔助系統而被告上法庭。

一位前蘋果工程師於2018年3月，駕駛一輛啟用Autopilot功能的特斯拉Model X，在加州 山景城發生嚴重交通事故，撞擊安全護欄後不幸身亡。經過美國國家運輸安全委員會調查，該名工程師在事故發生時疑似正在使用手機玩遊戲。

該名工程師家屬，以重大過失致死將特斯拉告上法庭，在審判前特斯拉與罹難者家屬達成和解協議。具體的賠償金額和其他協議細節未公開，特斯拉律師團隊表示雙方同意保密。

特斯拉CEO馬斯克8日在X平台透露，「實現全面自動駕駛的難度超乎想像，需要我們在上述領域的巨大投入，甚至更多。光是今年，特斯拉在這些關鍵領域的投入就將超過100億美元。」