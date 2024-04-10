馬習二會來了 央視快訊未提馬英九頭銜

馬習二會10日下午在北京人民大會堂進行。（本報系資料照片）

眾所矚目的「馬習二會」，於10日下午4時在北京人民大會堂登場。據央視新聞快訊，「中共中央總書記習近平 10日下午在京會見馬英九 一行」。據了解，會見地點在在北京人民大會堂福建廳，前總統馬英九是習近平去年3月開啟他的中國國家主席第三任期後，首位正式會見的台灣代表人物，也是兩人時隔九年再次面對面，受到國際社會高度關注。

據央視新聞下午4時02分發布快訊，內容稱，「中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行」。並未提及馬英九的頭銜。

雖在10日上午的大陸國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮並未證實「馬習二會」，僅稱「我們會與相關部門、地方做好妥善安排」。但中方昨已通知，採訪記者需於下午2時45分到人民大會堂北門集合，且管制嚴謹，嚴令到場記者「不可直播」、沒收手機等通訊設備，要求結束後才能發稿。

馬英九1日到訪中國，展開11天行程，7日抵達北京，在接連參訪故宮、鳥巢、中國空間技術研究院後，於行程尾聲之際和近日外事活動頻繁的習近平會面，時間點還恰好與準總統賴清德今宣布新內閣，及美日菲峰會撞期，正值520前美中台關係敏感，備受兩岸和國際社會關注。

第一次「馬習會」是在馬英九的總統任內，2015年11月7日在新加坡香格里拉大酒店舉行的「兩岸領導人會面」，創下1949年兩岸分治以來紀錄，但2016年台灣政黨輪替，兩岸關係急轉直下，官方聯繫機制停擺。

對於「馬習二會」地點，原外傳可能在北京人民大會堂「台灣廳」舉行，被解讀有高度統戰意涵，但10日早馬辦方面傳出訊息，是在「福建廳」。考量中國積極透過福建推動對台工作，去年發布了支持福建建設兩岸融合發展示範區文件，加上「福建廳」就位在中國領導人用於迎接外賓的人民大會堂北大廳後，一直是接待外賓的慣用場所，對中方而言也屬合理安排。

習近平最近一次公開對台講話，是3月全國「兩會」期間下團組時，表示要「不斷壯大反獨促統力量」，共同推進中國「和平統一」進程。