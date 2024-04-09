華為黑科技─自研AI人臉識別鎖新品上市

華為智慧門鎖 Plus新品上市。（取自新華網）

華為 又有黑科技亮相，華為智慧門鎖系列9日推出新款人臉識別 鎖—華為智慧門鎖 Plus。這也是華為智慧門鎖系列繼2022年上市4款產品後的又一款新品，並加強AI 功能。

新華網報導，數據機構IDC發表的2023年第2季《中國智慧家居設備市場季度跟蹤報告》顯示，2023年上半年中國智慧門鎖市場出貨量368萬台，年增13%。產品功能升級使得智慧門鎖逐步契合用戶對家庭入戶安全性與便捷性的訴求，進一步激發了智慧門鎖市場需求。

在華為智慧門鎖 Plus上市前，華為智慧門鎖在售機型分別是華為智慧門鎖Pro、華為智能門鎖、華為智能門鎖 SE貓眼版和華為智能門鎖 SE。其在開鎖方式、監控、智慧方面都略有差異，比如Pro版本搭載了AI人臉識別功能，但市面上涉及人臉識別技術的產品價格都相對較高，成為不少消費者入門選購的壁壘。

此次發佈的華為智慧門鎖 Plus將AI技術（自研AI晶片、AI動態學習演算法、AI訓練）應用於3D人臉識別，讓更多消費者可以體驗到當下更安全、易用的AI人臉解鎖技術。

此次華為智慧門鎖 Plus在人臉識別上採用AI 3D人臉識別2.0技術， 支援AI動態學習演算法，每一次使用都會捕捉使用者面部或者環境的細微變化，即使是隨著年齡增長導致的面容變化，它都能一眼認出你，越用越好用。

其次，它還搭載了自研AI晶片，大幅提升人臉識別的速度和精準度，實現1.65s的解鎖速度，做到一眼即解鎖；除了自研AI晶片之外，華為智慧門鎖 Plus還採用了AI 3D防偽檢測技術，基於3D深感活體檢測算法，經過多種材質的AI訓練，能夠抵禦隨手可得的照片、視頻甚至面具的攻擊，不會被識別為真人，讓人臉解鎖精準又安全。

華為智慧門鎖Plus升級了全自動降噪鎖體 2.0，配備了新一代的機電一體化全自動鎖體。採用新一代機電一體化全自動鎖體除了上鎖方便外，由於驅動電機採用內置方式，因此開鎖聲音小，用戶在回家開門時將更加安靜，實現夜晚歸家不擾眠。

鴻蒙HarmonyOS分散式可視貓眼可以全天候監控門口區域，有異常情況及時抓拍並推送華為智慧生活APP，方便迅速瞭解情況並做好防範措施；即便家中老人、小孩獨自居家，通過門鎖內屏就能清晰查看門外情況，遇到有快遞或外賣員到訪，也可以通過手機遠端可視對講，安排接收快遞和外賣。同時，如果忘記關門、沒鎖好門，或者有陌生人試密碼、撬鎖，華為智慧門鎖系列都會及時推送告警資訊至手機華為智慧生活App，時刻掌握家門安全動態。

此次華為智慧門鎖Plus的發表填補在人民幣3,000元左右價位段同時具有更多技術的空白，也為消費者提供了更多選擇的空間。