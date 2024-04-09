馬英九登長城 與師生高唱抗戰歌曲「長城謠」

前總統馬英九（中）９日上午登上長城，並率師生合唱「長城謠」。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 9日上午登上中國八達嶺長城，當地給予了「半清場」待遇，因此馬英九仍能遇到不少遊客，除了互動之外，馬英九還率師生在長城上高唱抗戰歌曲《長城謠》。

馬英九走訪的是八達嶺長城北一樓和北二樓等處，由於長城部分路段陡峭，已經73歲的馬英九手扶欄杆前行，由於長城風大，他今天戴著國民黨 的「KMT」帽子，身穿黃色長版大衣，也是此行首度亮相。

陪同馬英九遊覽長城的是大陸國台辦副主任潘賢掌，民眾看到馬英九表示很高興，馬英九也有向他們打招呼，有民眾原本要與馬英九握手，馬英九也已經伸出手，但隨扈把民眾擋下。

當解說員提到所在城樓是明代抗倭名將戚繼光率軍民興建的，一旁人員要介紹戚繼光時，馬英九說「我知道，我跟他很熟」；而馬英九辨別出解說員是河北人，讓其驚艷不已，直呼「太厲害了」。

馬英九率領政大東亞所名譽教授邱坤玄與青年學生一齊在長城上高唱《長城謠》，歌詞是「萬里長城萬里長，長城外面是故鄉。高粱肥，大豆香，遍地黃金少災殃。自從大難平地起，奸淫擄掠苦難當。苦難當，奔他方，骨肉離散父母喪。沒齒難忘仇和恨，日夜只想回故鄉。大家拚命打回去，哪怕倭寇逞豪強。萬里長城萬里長，長城外面是故鄉。四萬萬同胞心一樣，新的長城萬里長。萬里長城萬里長，長城外面是故鄉。四萬萬同胞心一樣，新的長城萬里長」。

《長城謠》是著名的抗日歌曲，1937年10月24日在中國作曲者協會主編的刊物《戰歌週刊》上發表，由潘孑農作詞，劉雪庵作曲，但1950年代，劉雪庵因創作《何日君再來》一曲被中共打成右派，《長城謠》因此在大陸遭禁止演唱達20多年。但是台灣、香港 的藝人則持續傳唱。

對這首歌，馬英九還問了解說員「你會不會唱」，解說員表示不會，馬英九強調「我們小學就會唱」，非常感動。隨後馬英九唱到一半就哽咽，拿出手帕擦拭。歌唱的最後，邱坤玄還貼心指揮眾人唱高音「新的長城萬里長」，馬英九則舉起手臂。

今天長城對馬英九一行是半清場，在少數地方有將一般民眾圍起來，但不少地方還是有民眾近距離觀看馬英九，這在馬英九此次訪問大陸的行程中，算是相當罕見。