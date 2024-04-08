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首艘中製破冰船雪龍2訪港 雙向破冰冠全球

香港新聞組／香港9日電
中國第一艘自主建造的極地科考破冰船雪龍2號，8日向媒體和公眾開放參觀。（中新社）
中國第一艘自主建造的極地科考破冰船雪龍2號，8日向媒體和公眾開放參觀。（中新社）

中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」及中國第40次南極考察隊，完成歷時5個多月的南極考察後，以香港為回航首站，8日早駛入維港展開5天訪問。「『雪龍2』香港歡迎你！」維港兩岸多艘船隻、大廈外牆巨型熒幕8日都懸掛或展示歡迎橫額，伴隨著多艘消防船噴水，港府飛行服務隊飛機低飛致敬。

大公、文匯報報導，「雪龍2」號訪港期間將安排市民登船參觀、科學家與學生交流等活動，為香港市民展示國家在極地科研領域取得的豐碩成果。

記者8日登船直擊「雪龍2」號重點設施，包括全球首創的雙向破冰技術；「雪龍2」號的心臟、駕駛艙配備不同航行控制組件；「雪鷹301」直升機等，體驗極地科考人員的堅忍不拔，以及國家工程技術的豐碩成果。

「雪龍2」號8日早接受港府各部門組成的龐大迎船船隊，以航運界最高儀式「水拱門」迎接，同時飛行服務隊兩架直升機低飛致敬，沿途亦有民間船隻懸掛歡迎橫額迎接。岸上的九巴8架雙層巴士車隊貼上歡迎「雪龍 2」號標誌，把熱烈的迎船氣氛帶到全港不同角落。

「雪龍2」號之後停泊在尖沙咀海運碼頭，中國第40次南極考察隊領隊兼首席科學家張北辰等頂尖科學家和船員，在甲板向市民揮手，之後在警察銀樂隊奏樂和50名來自不同青年團體代表的歡迎下於碼頭登岸，並在龍獅隊帶領下進入典禮會場。

特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等出席歡迎儀式。李家超期望香港青年把握與國家頂尖科學家交流的寶貴機會，以勇敢、不怕艱苦的極地考察隊為榜樣，勇於投身創科行列，為建設科技強國注入香港力量。

「雪龍2」號設置有多項智能儀器及科考設備，是首艘國家自主建造的極地科學考察破冰船，它擁有全球首創船頭及船尾、雙向破冰技術，可原地360度自由轉動，船頭及螺旋槳負責劈開及撞碎冰層，而船尾的兩部螺旋槳旋轉時以水流形成水體低壓區，多方向破冰，由以往雪龍號的十多小時縮短至約半小時。

另據明報報導，「雪龍2」訪港執行委員會主席何建宗稱，早前獲國家自然資源部官員口頭承諾，香港科研人員將來可參與雪龍號考察，港府及內地人員8日會面亦提及有關安排，冀每年設兩個恆常名額供香港科研人員參與極地研究，有機會於年底公布相關安排。

中國第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號和中國第40次南極考察隊，8日抵達...
中國第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號和中國第40次南極考察隊，8日抵達香港展開5天訪問，雪龍2號於維多利亞港巡遊，吸引了大批民眾打卡。（中通社）

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