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馬英九北京下榻飯店 眾人紅毯歡送泰國公主詩琳通

特派記者廖士鋒／北京即時報導
泰國公主詩琳通（中）8日午後乘車離開馬英九下榻的中國大飯店。（記者廖士鋒／攝影）
泰國公主詩琳通（中）8日午後乘車離開馬英九下榻的中國大飯店。（記者廖士鋒／攝影）

中華民國前總統馬英九訪問中國在北京下榻的地點是中國外事接待的著名飯店「中國大飯店」，同一時期也確實有外國政要在這間飯店活動。泰國公主詩琳通就於8日中午步上飯店準備好的紅地毯，在眾人歡送下乘車離去。

詩琳通於4月4日至10日訪問中國，除北京外還將到訪四川。據央視新聞，4月7日中國國務委員諶貽琴在北京會見詩琳通，請其轉達中國國家主席習近平對泰國國王瓦吉拉隆功的「親切問候和良好祝願」，中共政治局委員兼外長王毅也於8日在北京會見詩琳通，強調中國珍視與泰國王室傳統友誼。

公開資料顯示，詩琳通甫年滿69歲，她是已故泰王蒲美蓬之女，訪問過中國至少已50次，並撰寫《踏訪龍的國土》、《平沙萬里行》等書籍介紹大陸，是雙方友好的重要紐帶，她也備受中國重視。

8日中午，馬英九下榻的中國大飯店就有不少穿著泰國傳統服裝的女子聚集在大廳，飯店服務人員、廚師、清潔人員等也加入，形成龐大的歡送場面。工作人員事先鋪好紅地毯，並用吸塵器做最後清理。大約下午1點10分，詩琳通步出大廳，接受工作人員與泰國方面人員的歡送，身為公主的詩琳通背著黑色單肩包包、手拿筆記本跟手機，整體看來對待服務人員相當親切。

不過，馬英九一行在結束上午盧溝橋的參訪後，轉往他處用餐，此時並未在飯店，直到詩琳通離開後約莫20分鐘，馬英九的車隊才返回飯店稍作休息，並於下午再出發到北京故宮博物院參觀。

由於駐在北京的台媒很少有機會參加中國的外事採訪，這次詩琳通公主的排場，不僅是馬英九訪問中國的一個小插曲，也是媒體直擊中國外事接待的一次罕見機會。

馬英九 泰國 中華民國

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