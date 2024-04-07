葉倫抵京首餐選川菜 點了水煮牛肉、鍾水餃、回鍋肉…

葉倫於6日抵達北京後，直奔川菜館。(圖取自微博＠玉淵潭天)

財長葉倫 訪華，外界除了關注此行帶來的中美經濟合作內容外，擅用「筷子功」的葉倫此行的菜單也為眾人所樂道。據玉淵潭天微博 指出，葉倫6日抵達北京後，直奔川菜館，餐廳工作人員表示，是葉倫主動和美方工作人員提要吃川菜。

玉淵潭天微博指出，餐廳工作人員為葉倫介紹發掘出土於四川廣漢的三星堆文物，以及1000多年前的宋瓷器，並贈送了中國的非物質文化遺產蜀繡。隨後葉倫也回贈了刻有她名字的美國財政部紀念章。

據了解，當晚葉倫的菜單有清炒空心菜、熗油絲瓜尖、水煮牛肉、果仁菠菜、乾煸扁豆、麻婆豆腐、四川涼麵、川北涼粉、拍黃瓜、回鍋肉、擔擔麵與鍾水餃等。

玉淵潭天更以食物隱喻中美關係，他以葉倫菜單吃的鍾水餃為例，稱，該食物本身就是省級非物質文化遺產代表性項目，「我們歡迎更多美國官員品嘗中國美食，體驗中國傳統文化。我們也希望美國官員在瞭解中國美食的同時，能夠增進對中國的瞭解，增進對中國人民的瞭解，尊重中國人民的發展權利。」

玉淵潭天指出，「就像葉倫喜歡美食一樣，中國人民也有追求美好生活的權利，這也是中國發展的意義所在。我們不以超越美國為目標，而是超越自己，成為更好的自己。」並稱，「歡迎美國官員品嘗中國美食，這並不等同於我們接受制裁和限制措施，真正能改善中美關係的，是美方實實在在的行動。」

葉倫4日下午抵達廣州，正式開啟訪華行程。她來廣州的第一頓飯選擇廣州老字號酒家「陶陶居」。據陶陶居公布菜單，葉倫當天品嘗多種正宗的廣府美食，包括百年燒鵝、蜜汁叉燒、一口酥豆腐、冰鎮咕嚕肉、乾炒牛河、砂鍋什菌煲、油泡斑魚球、木耳秋葵、山泉水浸菜心、雙皮奶等。

葉倫在7日上午與中國國務院 總理李強會面，下午則與北京大學國家發展研究院，與北大師生展開閉門的座談會和交流會。葉倫稱更加了解彼此的經濟情況及政策，對促進中美經貿合作尤為重要。