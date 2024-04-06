中國虐貓大學生考研究所 遭網友集體反制

蘭州大學官方微博的置頂文章討論區，3日開始被成千上萬網友留言灌爆，要求校方「不能錄用品行惡劣學生」。(截取自微博)

中國一名虐貓大學生近日報考研究所，遭到網友集體反制。他雖然在南京大學物理所取得筆試第一高分，卻因此被校方刷掉。網友其後發現他進入蘭州大學複試名單，群起灌爆蘭大官方微博 要求不能錄用。

綜合瀟湘晨報、澎湃新聞、新黃河等中國媒體報導，此前就讀於東南大學土木工程學院的徐睿祥，3月被舉報在學校宿舍虐殺一隻貓，還錄製影片上傳網路。一段流出的畫面顯示，他將一隻貓放入水桶，然後用腳踩踏貓頭。

引發公憤後，南京市公安局當時回應稱，已迅速展開調查工作，對徐某某（徐睿祥）及家人進行約談，徐某某已認識到錯誤，並寫下悔過書，承諾不再有類似情況發生。

4月2日，一則「考研生成績第一被備註不合格」躍為社群熱門話題。

據報導，徐睿祥報考南京大學物理學院研究生學位，校方公布顯示，他在初複試總成績相加為506.78分，位居「粒子物理與原子核子物理」專業第一名，但被備註「複試不合格」。

在此之前，多名網友公開向南京大學反映，指控該名學生存在嚴重素質問題，不但曾在學校宿舍錄影片虐殺貓，還加入過一個以虐貓為樂的網路組織。

面對媒體查證不合格原因，南京大學相關部門工作人員稱，學校官網已經公示考核不過的原因，學校會「綜合考量」。

隨後記者追問：「是否考量了虐貓事件？」工作人員回應：「這些行為都有可能會影響。」

在此之前，南京大學物理學院在官網上傳「2024年碩士研究生複試錄取工作細則」。其中指出，根據教育部 相關規定，學校將在複試的同時組織對考生思想政治素質和品德進行調查考核，「對於思想品德考核不合格者不予錄取」。

南京大學工作人員證實，近期學校研究生院接到了多起關於該名考生虐殺貓的投訴。

徐睿祥被南京大學刷掉後，社群傳出該生已經進入蘭州大學複試調劑名單，還有一次重新分配的機會。

蘭州大學官方微博的置頂文章討論區，3日開始被成千上萬網友留言灌爆，要求校方「不能錄用品行惡劣學生」，強調「德智體，德在第一」。

面對網友集體呼籲，蘭州大學官微雖然開啟精選評論，仍展示絕大部分反對錄取的留言，被網友解讀這是校方回應的積極信號，期待此事有更好的結果。

根據蘭州大學核科學與技術學院官網公布，該學院碩士研究生調劑複試將於7日舉行，當天上午將舉行資格審查，下午進行專業課筆試，8日將舉行面試。

中國迄今對虐殺貓、狗等寵物，缺乏法律規範與保護，導致虐殺事件層出不窮。被舉報虐殺的人，頂多被警方依「尋釁滋事罪」處10日以上、15日以下拘留，並處人民幣1000元（約138美元）以下罰款。