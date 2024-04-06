西安提中華文化 馬英九：文言文的古文並不落伍

馬英九（右3）在中國國台辦副主任仇開明陪同下，6日參觀西安版本館。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九 前總統6日在中國陝西省西安市西南側的「中國國家版本館西安分館」參觀時，特別就中華文化發表談話，強調中華文化經千百年的時空變遷，仍能與現代生活相結合，所以「文言文的古文並不落伍」。

「中國國家版本館西安分館」，又名「文濟閣」，與北京中央總館文瀚閣、杭州分館文潤閣、廣州分館文沁閣共同組成中國4處「中國國家版本館」。4館在2022年7月30日同步開館，擔綱中國「國家版本資源總庫」和「中華文化種子基因庫」的責任，總館建在北京市北部。

西安分館文濟閣位於秦嶺北麓圭峰山下，主體建築緊依海拔1,528公尺的圭峰山而建，現場觀看非常有視覺震撼力，是當地「網紅打卡點」之一，但不對公眾個別開放，僅能團體預約。根據施工方陝建基礎集團消息，工程總建築面積 8萬3,150.95平方公尺，總造價人民幣12.748億元（約合1.76億美元）。

此次親自參放西安版本館，馬英九結束後致詞指出，中華文明是世界上唯一沒有中斷的古文明，幾千年前的文字後人現在都能辨讀。「版本館能將這麼多古籍保存完好，對中華文明的傳播綿延，有不可滅的貢獻」。

他強調，台灣民間也非常重視中華文化，對經典古籍的重視，是存在於絕大多數台灣人心中的文化底蘊。馬英九分享自己念小學二年級時，跟著當時在石門水庫任職的媽媽住在桃園龍潭宿舍，既沒有電視可看，也沒有電晶體收音機可聽，晚上沒事，37歲的年輕母親常常在「燈下課子」，教七歲的兒子念古文。「啟蒙的第一課就是《左傳》的〈鄭伯克段於鄢〉，我到現在都牢記在心，古人從小開始的經典教育，對一個孩子建立正確的人生觀，有非常重要的意義」。

馬英九還舉出《孟子》梁惠王篇提到的對魚源枯竭的相關做法「數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也」，指出這足證中華文明的先進，即使經過千百年的時空變遷，仍能與現代生活相結合，「所以文言文的古文並不落伍」。

他指出，中華民族五千年文化，已經超越地域的限制，屬於全人類的共同資產。「我看到中國這幾年，打造幾座國家級的版本館，將載有中華文明印記和地方特色印記的各類版本納入其中，不但保存了歷史文化寶藏，也為中華文化留下了珍貴的種子，讓傳統經典能夠跨越時空的藩籬，重新活化運用持續傳承下去，我個人非常肯定」。最後他期盼中華文明古籍的智慧，「如同歷史長河中的一盞明燈，繼續照亮中華民族的未來」。