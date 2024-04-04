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王毅會東帝汶外長：中方支持東帝汶早日正式加入東協

記者謝守真／即時報導
圖右為中共中央政治局委員、外交部長王毅，圖左為東帝汶外交部長賁迪拓。(取自中國外交部網站)
圖右為中共中央政治局委員、外交部長王毅，圖左為東帝汶外交部長賁迪拓。(取自中國外交部網站)

中國近來持續加強對東南亞地區的外交攻勢。中共中央政治局委員、外交部長王毅3日才在廣西與寮國黨中央政治局委員、副總理兼外長沙倫賽舉行會談。4日又在當地與東帝汶外交部長賁迪拓舉行會晤。王毅指出，中國永遠是發展中國家的一員，中國的發展將為包括東帝汶在內的廣大發展中國家提供支持、帶來機會。中方支持東帝汶早日正式加入東協。

據中國外交部網站消息，王毅在與賁迪拓會面時表示，中國是最早承認東帝汶獨立、最早與其建交的國家。自建交以來，雙邊關係取得長足發展，兩國友好深入人心。去年9月，中國國家主席習近平與東帝汶總理古斯茂共同宣布將中東關係提升為全面戰略夥伴關係，實現雙邊關係的歷史性跨越。

王毅稱，中方願繼續做東帝汶人民可以信賴的朋友和依靠的夥伴，堅定支持東帝汶走符合本國國情的發展道路，在國際地區事務中發揮更大作用。雙方要傳承相互信任、合作共贏的優良傳統，落實兩國領導人的重要共識，推動全面戰略夥伴關係持續提質升級。

此外，王毅提到，「中國永遠是發展中國家的一員」，中國的發展將為包括東帝汶在內的廣大發展中國家提供支持、帶來機會。中方願發揮自身優勢並依據東國需求，著眼於兩國領導人所確定的產業振興、基建發展、糧食自給、民生改善四大領域，打造更多務實合作亮點。

王毅認為，雙方可在「一帶一路」的框架下，深度對接發展策略，拓展合作領域。中國願與東方成立農業合作工作小組，深化地方交流，參與東基礎建設，擴大人員往來，密切文化、教育、職業訓練、旅遊、體育等領域合作。中國支持東帝汶早日正式加入東協大家庭，願透過全球發展倡議為脆弱國家聯盟提供協助。

而賁迪拓則指出，「中國地大物博、歷史悠久，是偉大的國家」。中國一定能順利實現第二個百年目標，建成社會主義強國。東中關係始終在互信互利基礎上發展。「東方堅定奉行一個中國原則」，致力於加強對華友好合作，衷心感謝中國政府和人民為東帝汶實現民族獨立、經濟社會發展、維護國家穩定給予的無私支持，幫助東渡過一個個難關。

賁迪拓說，東方期待與中方共同落實兩國領導人共識，密切高層交往，加強經濟、技術、農業、投資、人力資源等領域合作，在「一帶一路」框架下推動更多項目落地，使兩國全面戰略夥伴關係取得更大發展。

中國外交部也提到，除上述相關討論外，東中雙方也就其他共同關心的問題交換意見。

此前，中國外交部近期曾宣布，寮國外長沙賽倫、越南外長裴青山與東帝汶外長賁迪拓都於2到5日訪問中國，因此王毅可望於今明兩天，再會見尚未會面的越南外長裴青山。

中國外長王毅與東帝汶外交部長賁迪拓會晤。(取自中國外交部網站)
中國外長王毅與東帝汶外交部長賁迪拓會晤。(取自中國外交部網站)

王毅 越南 一帶一路

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