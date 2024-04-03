江西「風雹災害」7人罹難 9.3萬人受災

因強對流天氣，受風暴影響，大陸江西南昌一村莊建築發生坍塌。中新社

江西近日面臨強對流天氣，引發大陸所謂的「風雹災害」，受強降雨和強風影響，造成江西數千戶房屋損壞，數十戶倒塌、嚴重損壞，大面積農作物受災，目前已釀7人因此罹難、9.3萬人受災，直接經濟損失達人民幣1.5億元（約2000萬美元）。

據江西省防汛抗旱指揮部通報，截至4月3日10時，當地3月31日開始的風雹災害，造成南昌、九江等9個設區市、54個縣9.3萬人受災，死亡7人，緊急避險轉移552人，緊急移轉安置263人。

同時，這輪災害造成江西農作物受災面積5.7千公頃，倒塌房屋12戶44間，嚴重損壞房屋80戶192間，一般損壞房屋2,751戶4107間，直接經濟損失人民幣1.5億元。官方通報稱，災情還在進一步統計核查中。

據了解，江西自3月23日進入強對流多發季節，目前已出現4次強對流天氣過程。昨晚，江西省氣象局已將重大氣象災害（暴雨 ）應急響應提升為二級，江西省防汛抗旱指揮部也啟動防汛三級應急響應。