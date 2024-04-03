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江西「風雹災害」7人罹難 9.3萬人受災

記者陳政錄／台北即時報導
因強對流天氣，受風暴影響，大陸江西南昌一村莊建築發生坍塌。中新社
因強對流天氣，受風暴影響，大陸江西南昌一村莊建築發生坍塌。中新社

江西近日面臨強對流天氣，引發大陸所謂的「風雹災害」，受強降雨和強風影響，造成江西數千戶房屋損壞，數十戶倒塌、嚴重損壞，大面積農作物受災，目前已釀7人因此罹難、9.3萬人受災，直接經濟損失達人民幣1.5億元（約2000萬美元）。

據江西省防汛抗旱指揮部通報，截至4月3日10時，當地3月31日開始的風雹災害，造成南昌、九江等9個設區市、54個縣9.3萬人受災，死亡7人，緊急避險轉移552人，緊急移轉安置263人。

同時，這輪災害造成江西農作物受災面積5.7千公頃，倒塌房屋12戶44間，嚴重損壞房屋80戶192間，一般損壞房屋2,751戶4107間，直接經濟損失人民幣1.5億元。官方通報稱，災情還在進一步統計核查中。

據了解，江西自3月23日進入強對流多發季節，目前已出現4次強對流天氣過程。昨晚，江西省氣象局已將重大氣象災害（暴雨）應急響應提升為二級，江西省防汛抗旱指揮部也啟動防汛三級應急響應。

另，江西省水文監測中心3日上午11時，發布洪水藍色預警，表示受強降雨影響，預計未來5小時，樂安河幹流樂平市河段將出現警戒左右的洪水；修河幹流永修縣城河段水位波動， 目前超過警戒水位0.31公尺。

江西近日出現強對流天氣，大風大雨，南昌市路面積水。中新社
江西近日出現強對流天氣，大風大雨，南昌市路面積水。中新社

洪水 暴雨

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