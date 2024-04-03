我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

7個決戰州 川普贏6個…僅在這一州與拜登打平手

熊貓「福寶」回中國 外交部感謝韓飼養員精心照顧

記者陳政錄／即時報導
(取自微博)
(取自微博)

2020年7月在南韓出生的大熊貓「福寶」，因協議期滿，今日啟程返回中國。中國外交部發言人汪文斌表示，我們歡迎「福寶」回國，也感謝韓方飼養員對「福寶」的精心照顧，並指大熊貓是深受世界人民喜愛的珍稀瀕危野生動物，是傳遞中國人民友誼的友好使者。

汪文斌說， 2016年，中韓雙方正式開啟大熊貓保育合作研究項目，大熊貓「園欣（韓名：樂寶）」與「華妮（愛寶）」自抵達南韓後，雙方在大熊貓飼養繁殖、科學研究、技術交流及增進中韓人民之間的相互了解和友誼方面取得了豐碩成果。

他說，依據中韓雙方簽署的合作協議規定，「福寶」將於今天啟程返回中國。 我們歡迎「福寶」回國，也感謝韓方飼養員對「福寶」的精心照顧。

「福寶」出生於2020年7月20日，是樂寶、愛寶在南韓誕下的第一隻幼崽，受到廣大南韓民眾的喜愛 。但，根據中韓之間簽訂的相關協議，福寶須在年滿4歲前返回中國。

3日，福寶離開位於韓國京畿道龍仁市的愛寶樂園時，樂園舉行送別儀式，4名飼養員護送福寶所乘的車輛，在愛寶樂園緩慢繞行，與民眾告別。

據愛寶樂園，福寶將於3日稍晚搭乘包機，前往位於四川省的中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。抵達後，福寶將先在隔離檢疫區進行30天隔離。

神樹坪基地副主任李果說，福寶回國後的「新家」還不確定，但是會先入住神樹坪基地的隔離檢疫區，隔離結束後，入住中國大熊貓保護研究中心下設的四個基地之一。他並強調，神樹坪基地已經做好了充分準備迎接福寶，成立了多個工作組照顧隔離期間的飲食起居，確保福寶健康安全地度過隔離期。

福寶深受南韓民眾喜愛。新華社
福寶深受南韓民眾喜愛。新華社
當地時間4月3日，「福寶」離開位於南韓京畿道龍仁市的愛寶樂園，啟程返回中國。 圖...
當地時間4月3日，「福寶」離開位於南韓京畿道龍仁市的愛寶樂園，啟程返回中國。 圖為「福寶」即將搭上裝載車輛，飼養員送行。中新社

南韓

上一則

花蓮強震中國媒體大篇幅追蹤 央視新聞聯播報導

延伸閱讀

布里德︰訪中將爭取熊貓來金山

布里德︰訪中將爭取熊貓來金山
南韓核融合研發 能源科技邁大步

南韓核融合研發 能源科技邁大步
旅日大熊貓「爽爽」病亡 29歲長壽相當於百歲老人

旅日大熊貓「爽爽」病亡 29歲長壽相當於百歲老人
不到2歲 熊貓「青糍」腸梗併發腸套疊病亡

不到2歲 熊貓「青糍」腸梗併發腸套疊病亡

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
南加華女涉嫌投毒案 喪失年幼兒女監護權

南加華女涉嫌投毒案 喪失年幼兒女監護權