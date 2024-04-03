熊貓「福寶」回中國 外交部感謝韓飼養員精心照顧

(取自微博)

2020年7月在南韓 出生的大熊貓「福寶」，因協議期滿，今日啟程返回中國。中國外交部發言人汪文斌表示，我們歡迎「福寶」回國，也感謝韓方飼養員對「福寶」的精心照顧，並指大熊貓是深受世界人民喜愛的珍稀瀕危野生動物，是傳遞中國人民友誼的友好使者。

汪文斌說， 2016年，中韓雙方正式開啟大熊貓保育合作研究項目，大熊貓「園欣（韓名：樂寶）」與「華妮（愛寶）」自抵達南韓後，雙方在大熊貓飼養繁殖、科學研究、技術交流及增進中韓人民之間的相互了解和友誼方面取得了豐碩成果。

他說，依據中韓雙方簽署的合作協議規定，「福寶」將於今天啟程返回中國。 我們歡迎「福寶」回國，也感謝韓方飼養員對「福寶」的精心照顧。

「福寶」出生於2020年7月20日，是樂寶、愛寶在南韓誕下的第一隻幼崽，受到廣大南韓民眾的喜愛 。但，根據中韓之間簽訂的相關協議，福寶須在年滿4歲前返回中國。

3日，福寶離開位於韓國京畿道龍仁市的愛寶樂園時，樂園舉行送別儀式，4名飼養員護送福寶所乘的車輛，在愛寶樂園緩慢繞行，與民眾告別。

據愛寶樂園，福寶將於3日稍晚搭乘包機，前往位於四川省的中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。抵達後，福寶將先在隔離檢疫區進行30天隔離。