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中國足壇貪腐逾20俱樂部未曝光 中媒促嚴懲

中央社台北2日電
圖為中國足球國家隊3月26日在紐西蘭進行友誼賽。(新華社)
圖為中國足球國家隊3月26日在紐西蘭進行友誼賽。(新華社)

中國足壇反腐系列案近日宣判，中媒指出，與反腐案有關的俱樂部只有廣州恆大等5家曝光，至少逾20家判決書披露涉行賄、打假球的俱樂部都未公開，中國足協應予以懲戒。

足球報日前發表文章表示，曾在中國足協、中超公司擔任要職的陳戌源、于洪臣、陳永亮等人近日被判刑，而相關判決書披露的行賄、打假球俱樂部至少20家以上，被公開點名的除了廣州恆大，其餘4家已解散。

文章說，上一輪足壇反賭掃黑案宣判時，涉案12家俱樂部全被曝光並公開處罰。這次足壇反腐案涉案金額巨大，但公開的庭審細節未列出涉案俱樂部名單和詳細行賄金額。

文章建議中國足協懲戒所有行賄、打假球的俱樂部。

文章還披露，公安、紀檢監察部門調查足協期間，有部分足協人員主動交代或是在被查出問題後退贓，因此目前繼續留在足協工作，甚至仍在原來職位，這明顯是個大隱患，未來10年中國足協還可能出現陳永亮這 樣的「不倒翁」。

湖北多地法院3月26日對5起足球領域腐敗案進行宣判，包括前中國足協主席陳戌源被判無期徒刑，曾任中國足球協會副主席的中國田協前主席于洪臣被判有期徒刑13年。

此外，前中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮、前中超聯賽有限責任公司總經理董錚以及曾任武漢市足球管理中心競賽部部長的武漢全民健身中心副主任劉磊分別被判有期徒刑14年、8年及2年6個月。

足球 恆大 中超

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