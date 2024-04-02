中國司法部長成高危職務 唐一軍也被查

江西省政協黨組書記、主席唐一軍(圖)涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。資料圖為唐一軍。(中新社)

中共 中紀委、中國國家監委今天宣布，2023年1月降調江西省政協主席的前中國司法部 長唐一軍，因涉嫌「嚴重違紀違法」接受調查，成為繼傅政華之後又一名落馬的前中國司法部長，引起議論。

傅政華、唐一軍恰為前後任中國司法部長，若再加上傅政華前前任中國司法部長、因下屬涉案遭牽連而被開除中共黨籍的吳愛英，就有3名司法部長遭到查處，成為「高危職務」。

唐一軍落馬的消息今天下午由中共中紀委、中國國家監委官網宣布後，引發不小議論。其中有人將他與傅政華產生聯想，進而揣測先前已被整肅過的中共政法系統，是否又將掀起新一波整肅。傅政華已於2022年9月22日被判處死刑緩期2年執行。

有鑑於多名中國司法部長遭到查處，港媒昨天報導，中國司法部自今年2月1日起發出的律師證書，不再附有部長簽名。理由是先前有律師抱怨，他們的律師證書有吳愛英或傅政華的簽名，突然覺得「髒了」。

至於唐一軍，據公開資料顯示，唐一軍生於1961年3月山東莒縣人，曾長期在浙江省工作，離開浙江前的最後一個職務是中共寧波市委書記；2017年底，唐一軍調往遼寧升任遼寧省委副書記，翌年1月就任省長；2020年4月升任司法部長。

中國媒體注意到，唐一軍僅用了短短4年，就從寧波市委書記一路攀升到司法部長，歷經5個職務，且由市到省，從二線職務到一線職務，「非常不尋常」。但在2023年1月，唐一軍卻突然從司法部長降級調任江西省政協黨組書記兼主席，同樣相當罕見，當時即引起不少揣測，其中包括涉及貪腐。

傅政華落馬後，唐一軍隨即以司法部長身分主持召開部黨組擴大會議，並表示堅決擁護、堅決支持黨中央決定，堅決徹底肅清「傅政華流毒影響」。

根據公開報導，唐一軍最近一次公開露面，是3月21日在江西省弋陽縣調研。