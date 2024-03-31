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「小孩咳到眼睛出血」中國百日咳病例暴增23倍 已致13死

記者謝守真／即時報導
專家提醒，預防百日咳，年長者、幼童、孕婦等族群應盡量避免前往人員密集處。（取材自看看新聞）
專家提醒，預防百日咳，年長者、幼童、孕婦等族群應盡量避免前往人員密集處。（取材自看看新聞）

中國國家疾控局公布，今年前兩個月，中國全國報告百日咳3萬2380例，為去年同期（1421例）的近23倍，且已造成13人死亡，甚至有小孩咳到眼睛出血。

據上海廣播電視台旗下網路媒體《看看新聞》報導，如此不尋常的跡象，已引起中國疾管部門警戒。中國國家疾控局副局長沈洪兵就指出，當前中國的百日咳防控應引起重視。

近期中國不少兒科醫師都發現，臨床上出現的百日咳病童愈來愈多，有孩童甚至咳到眼睛出血。醫生提醒，眼睛出血是百日咳痙咳劇烈引起的併發症。家長要注意普通咳嗽和百日咳的差別，以免耽誤病情。

第一財經引述某城兒童醫院感染科主任姚庭說法指出，去年以來，百日咳患兒數量就明顯增多，周邊地級市也是如此。就診患者中，年齡偏大的兒童症狀有時不典型；小嬰兒的咳嗽則較嚴重，尤其夜間痙攣，「幾乎咳得憋過氣去」。

根據衛福部疾管署官網訊息，百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病，沒有流行季節，一年四季都可能發生，病患多半是5歲以下兒童，好發年齡主要在6個月以下嬰幼兒，其他年齡層病患大多症狀輕微。大部份病患不會引起併發症，但營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。

綜合港媒報導，事實上，百日咳升溫不僅發生在中國，包括美國、希臘、丹麥、比利時、克羅埃西亞、捷克、挪威、西班牙、瑞典等國都有這一現象，菲律賓也報告全國已有40例死亡個案。

中國航空總醫院呼吸與危重症醫學科副主任竇志芳表示，百日咳雖然可防可治，但在發病率急劇上升的情況下，仍潛藏公共衛生危機。

竇志芳稱，成年人患病後可能症狀較輕，一段時間後可自然好轉，但對於脆弱的嬰幼兒來說，百日咳仍有不小的殺傷力。此外，若咳嗽持續時間長，可能導致嚴重的併發症，如肺炎、百日咳腦病、低氧血症等，有致死風險。

中國今年前兩個月百日咳病例是去年同期的近23倍，並已導致13人死亡。（取材自看看...
中國今年前兩個月百日咳病例是去年同期的近23倍，並已導致13人死亡。（取材自看看新聞）

併發症 瑞典 比利

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