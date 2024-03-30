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中國再祭遊戲限時令 清明假期未成年人僅可玩3小時

記者謝守真／即時報導
中國遊戲廠商網易遊戲30日發出「網易遊戲關於清明節假期未成年人遊戲限時」的通知，指清明連假期間，未成年人在4月4日至6日，僅可在當日晚上8至9時體驗遊戲，合計共3小時。圖／取自新浪科技
中國遊戲廠商網易遊戲30日發出「網易遊戲關於清明節假期未成年人遊戲限時」的通知，指清明連假期間，未成年人在4月4日至6日，僅可在當日晚上8至9時體驗遊戲，合計共3小時。圖／取自新浪科技

不只台灣，中國的清明連假也將到來。中國遊戲廠商網易遊戲30日發出「網易遊戲關於清明節假期未成年人遊戲限時」的通知，其通知結合相關要求與實際放假安排。清明連假期間，中國未成年人在4月4日、以及4月5至6日，可以在當日晚上8至9時體驗遊戲，合計共3小時。

據網易遊戲微信公眾號消息，上述通知寫明，據中國國家新聞出版署「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」要求，結合中國國務院辦公廳「關於2024年部分假日安排的通知」的規定，在2024年清明節假期期間和前後，網易遊戲對未成年人遊戲時間的限制如：未成年人可在4月4日至6日於20時至21時體驗遊戲；未成年人無法體驗遊戲的時間為4月7日工作日。

除了發出「清明節假期限玩令」，網易還在通知中提醒，「請各位玩家合理安排遊戲時間，適度遊戲」，呼籲玩家要合理安排遊戲時間。

另，據《IT之家》指出，中國國家新聞出版署於2021年8月頒布通知，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務的時間，所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定假日每日20時至21時提供未成年人1小時服務，其他時間不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

在上述「史上最嚴防沉迷新規」頒布後，雖大部分未成年玩家已養成「良好」的遊戲習慣，未成年人的遊戲時間，還有充值消費均得到了「明顯控制」，但依然有少部分會想辦法繞過系統監管。針對冒用帳號問題，騰訊將加碼採用人臉識別驗證進行攔截，運用人工智慧（AI）機器學習等技術方法判定疑似未成年帳號，拒絕或未通過驗證的用戶將被納入「防沉迷監管」，把可能冒用的帳號抓出來。

網易遊戲的限玩令一出，再次於微博上掀起討論。有網友認為，「怎麼知道用戶是成年人還是未成年？」很多未成年用自已父母手機號碼註冊。另有網友表示，未成年儲值問題嚴重，「現在無法鑑定未成年，因為用家長的身分儲值的」，且上有政策下有對策，「限制未成年就等於限制了個寂寞」。

國務院 微信 人臉識別

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