貿易遇全球化逆風 學者：中國出口仍有望反彈

中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民表示，現在外貿不完全是市場因素，還有政治因素，因此讓預測變得十分困難。記者黃雅慧／攝影

對於近期全球貿易局勢與中國外貿狀況，中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民28日在博鰲亞洲論壇接受媒體採訪表示，受地緣政治等多重因素影響，今天中國出口、在中國生產是一個概念，而中國企業和資本生產又是一個概念。按市場規律是一個概念，地緣政治影響又是一個概念。整體而言，中國資本和中國企業生產出口還是好的。因此中國出口有希望反彈。

朱民說，從上述意義而言，中國正產生一個很大的理論問題，即中國是國民生產總值（GNP）還是國內生產毛額（GDP）的問題，按照現在這個模式就是GNP。

朱民指出，當前貿易主要面臨到反全球化、逆全球化的問題，中國的產品出不去。中國去年太陽能產品在美國邊境攔下來是100多億美金，結果影響了美國20多萬人的就業，因為美國去年太陽能裝機容量比前一年是負增長，沒有中國的太陽能板等設備，他們不能生產，影響了他們向綠色化轉型。

朱民指出，現在全球貿易發生了一個很大的變化，不完全是市場因素，是市場因素加上政治因素，這是前所未有，在全球化的時候，全球效應、外包、產業鏈、服務全球市場基本上是一個市場經濟因素，現在在市場經濟的因素上加上地緣政治因素，導致用市場經濟模型來預測外貿變得很困難。

不過，朱民認為，中國今年出口會有提升，有幾個原因：一是中國新三樣（電動車、電池、太陽能）出口在全世界影響特別大，確實是助推全球的綠色化轉型，這個共識越來越多的在全球形成；

二是中國加大出口多元化，對歐美、日韓出口確實有下降，包括對日本和韓國等，但在「一帶一路 」沿線國家，在拉美、非洲、東協等國家出口增加；

三是中國中間產品已經佔全球出口的15%，因為中國在墨西哥 、越南 、泰國、馬來西亞設廠，很多中間產品出口到這些國家，在當地組裝，利用當地的產品，再出口到歐美等大市場的過程。