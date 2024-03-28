中國要求黨政機關「習慣過緊日子」 嚴格三公經費管理

中國要求黨政機關「習慣過緊日子」。（美聯社）

在經濟成長放緩之際，中國進一步強化對政府部門預算 的管控。據中國財政部 網站28日發布，近日已印發通知，從強化「預算約束」角度，對中共 中央部門和地方財政落實中共黨政機關「習慣過緊日子」提出明確要求，促各地區、各部門堅持過緊日不放鬆，內容包括嚴格加強因公出國、公務用車、公務接待等「三公」經費管理。

據中國財政部，通知提出六點，一是嚴格加強「三公」經費管理，例如更嚴格的限額管理，對象包括因公出國（境）費，和對公務用車嚴禁超標準租賃高檔豪華車輛，以及公務接待中嚴禁以虛報人數、違規增加陪同人數等方式多開支公務接待費。

二是嚴格控制一般性支出，強調中央部門帶頭大幅壓縮論壇、節慶、展會等活動，活動不得講求排場，鼓勵採取上方式進行公務活動。

三是強化預算約束和執行監督；四是嚴格支出管理；五是強化預算績效管理；六是嚴肅財經紀律。內容包括進一步進行預算評審，嚴禁挪用三保資金，要對重大政策、專案繼續進行事前評估，從源頭嚴格立項管理等。

中國財政部相關負責人指出，下一步將堅決貫徹黨政機關習慣過緊日子的要求，中央財政帶頭壓實責任，不斷完善制度措施，讓過緊日子成為預算安排和預算執行自覺遵循的原則 ，做到「大錢大方、小錢小氣」，形成長期過緊日子的良好氛圍。

在此之前，中國當局已連續多年喊話政府要帶頭過「緊日子」，去年3月中共二中全會審議通過的「黨和國家機構改革方案」，就提到要加強重點領域的機構職責優化和調整，並計畫按5%的比率，精減「中央國家機關」人員編制等，地方機構改革則由省級中共黨委領導。