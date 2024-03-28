「影子部長」劉建超：中聯部、外交部部長流動「挺自然」

劉建超周三被問及中聯部與外交部部長的流動是否「自然」時稱「挺自然」，再度引發他是否出任中國外長的聯想。（取自中聯部新聞辦公室官方微博）

中共 中央對外聯絡部部長劉建超是否接任中國外長持續受到關注。近日訪問新加坡 的劉建超周三在一場論壇上被問及，中聯部和外交部兩部部長的流動是否也比較自然時，劉建超說，「挺自然」，再度引發外界聯想。

劉建超27日出席在新加坡舉行的「慧眼中國對話」論壇，除發表演講並回答現場來賓提問。新加坡聯合早報稱，在中國前外長秦剛去年7月突然遭免職後，由已晉升為中共政治局委員的王毅 兼任外長職務，但現年60歲的劉建超一直被認為是中國下一任外長的熱門人選。

劉建超周三在「慧眼中國對話」論壇上與新報業媒體華文媒體集團社長李慧玲對談，在回應李慧玲提出有關中聯部的外交角色，以及中聯部和外交部人員流動的問題時，劉建超表示，他自己與好幾位同事都曾在中國外交部工作，「我們和外交部之間的配合非常好，相得益彰，共同推進外交目標。」

李慧玲進一步追問：「包括部長的流動也會比較自然？」 劉建超回答：「部長的流動……對……挺自然。」但他緊接著補充，不僅僅是外交部和中聯部，各個部之間的部長交流也挺多。

劉建超以自身經歷為例稱，他曾在中共中紀委、中央外事工作委員會辦公室和地方政府工作，「外交官嘛，我們有一句話叫，戰士，放到哪兒，就在哪兒戰鬥，在哪兒工作。」

對於劉建超在這場論壇上的表現，聯合早報在一篇人物側寫中形容，「約一小時的論壇中，宴會廳數度爆發出輕鬆的笑聲。被一些西方智庫稱為『影子外長』的劉建超，用中國官場不常見的溝通方式，向與會者發起了魅力攻勢。」

報導稱，面對主持人李慧玲拋出的問題，劉建超展示嫻熟的應對能力，諧音梗、反問句、甚至是自嘲，柔中帶剛地見招拆招。

例如，在李慧玲提到，中國所用的很多語言跟世界有距離，中國的語言得分析字裡行間，外部讀者往往「文字好像看懂，但意思看不懂」。

對此，劉建超停頓了一下，面露一絲無奈，隨後以四兩撥千斤的方式微笑反問：「這怎麼辦呢？新加坡派更多的留學生到中國去？」逗笑與會者。

但劉建超隨後給出認真的回答稱，任何國家都有自己的政治環境，中國自身的政治體系、語言與體制，也就是中國強調的「中國特色」，包括了社會主義市場經濟、中國式現代化等，而語言的問題得放到政治環境中來看。