北京取消1限購政策 這些人可以買房了

北京取消離婚3年內不能買房的政策。（中新社）

據北京市住房和城鄉建設委員會27日官網公告顯示，一則於2021年發布的《北京市住房和城鄉建設委員會關於進一步完善商品住房限購政策的公告》顯示「已廢止」，也就是說，離婚3年內不得買房的政策已經取消。

澎湃新聞報導，按照上述《北京市住房和城鄉建設委員會關於進一步完善商品住房限購政策的公告》，夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合本市商品住房限購政策規定的，自離異之日起3年內，任何一方均不得在本市購買商品住房。該政策自2021年8月5日起施行。

對此，北京市住建委相關工作人員回應，自3月27日起，離婚限購政策不再執行，其他政策不變。

北京日報報導，這也意味著，今後離婚後購房不再受離婚年限限制。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，離婚限購的政策，是過去幾年管控「藉離婚騙取購房資格」的一項政策，當時雖然有爭議，類似有誤傷，但總體還是執行的。現在各地購房政策進一步調整優化，且一線城市在去年底和今年初限購政策放鬆的基礎上，本身會有新的政策動向。離婚限購政策的取消，具有積極的導向，也充分說明當前房地產 市場的政策面進一步寬鬆。

中指研究院監測資料顯示，春節後，北京房地產市場情緒有所提升，二手房表現明顯好於新房。新房方面，根據中指資料，近五周（2.19-3.24），北京新房市場情緒緩慢修復，周均成交634套，但仍低於1月周均水準。二手房方面，在以價換量下，市場保持一定活躍度，二手房周度成交量環比持續增長，近兩周（3.11-3.24）成交量均恢復至3,000套以上，3月截至26日，北京二手房成交11,024套，已明顯高於2月全月，但在去年高基數下，降幅仍超20%。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，今年兩會 政府工作報告為房地產定調，提出要「優化房地產政策」，3月22日國常會提出「系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加大高品質住房供給」，此前倪虹部長在兩會民生主題記者會上也明確提出「城市政府要用好調控自主權」。此次北京取消離婚限購，是落實中央精神的重要舉措，也向市場釋放出進一步優化政策的積極信號，對市場情緒有望產生有利影響。

陳文靜表示，短期來看，北京限制性政策存在繼續優化預期，包括優化大戶型限購、優化郊區限購、降低首付比例、降低房貸利率 、降低交易稅費等，同時結合人口、人才政策，給予多孩家庭、老年家庭更多住房支持也存在空間。隨著北京政策進一步優化調整，房地產市場活躍度有望繼續提升，其他核心城市需求端政策也有望加快跟進。