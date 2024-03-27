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寧德時代放大招 要開直播賣電池

記者林茂仁／即時報導
寧德時代力推「寧德時代 INSIDE」（CATL INSIDE）希望助推市占率。（取自澎湃新聞）
寧德時代力推「寧德時代 INSIDE」（CATL INSIDE）希望助推市占率。（取自澎湃新聞）

為了賣電池，寧德時代正不斷放下身段，公司的市場行銷手段也將放出大招，寧德時代的抖音直播間將在4月開播，聯合車企高管在直播間做日常互動，正式啟動線上傳播。

澎湃新聞報導，去年下半年以來，寧德時代的視頻公共號也開闢了「寧德小電堂」，介紹關於動力電池安全等消費者關心的科普知識，包括動力電池的輻射問題，動力電池的冬季續航問題等，試圖將「買電車，認準寧德時代電池」的觀念，深入到電動車消費者心中。

去年即將結束的前一周，寧德時代在官方微博上發布了一條視頻，標題為《哪些新能源車在用寧德時代電池》。正片中，寧德時代列出理想、蔚來、問界、特斯拉、極氪、寶馬、阿維塔等30餘款知名品牌車型。視頻最後，再次亮出了「買電車，認準寧德時代電池」的廣告語。

另外，寧德時代並計畫在今年8月開設首個線下品牌展示店，選址在成都，打造新能源生活廣場。據介紹，寧德時代擬在成都打造的新能源生活廣場占地面積約1.5萬平方米。這家店的用途是全面展示CATL Inside車型，預計可以涵蓋超20家車企，超50款車型，展示車輛超過150輛。

寧德時代還會聯合車企，在各大城市的車展上進行宣發，全力幫助CATL Inside車型曝光和銷售。

自從去年8月發表「平價」的磷酸鐵鋰神行超充電池後，寧德時代的市場行銷也開始走親民路線，將原本是工業品的動力電池，賦予了消費品的角色。於是，在國內各大機場、火車站的廣告位中，「充電十分鐘，神行400公里」的看板跟「小罐茶、大師級中國茶」等看板並排而立，顯得極為特立獨行。

雄霸全球動力電池裝車榜首長達七年的寧德時代，為何要出此行銷打法？從去年的財報可以看到「寧王」並非高枕無憂。寧德時代2023年的營收歷史首次突破人民幣4,000億元，歸母淨利首次突破400億元，但營收和淨利的增速都有所放緩。

2023年產能利用率為70.5%。較2022年的產能利用率83.4%下降12.9個百分點。

隱憂的來源，一方面是全球新能源汽車市場的增速下降，另一方面，是寧德時代電池的競爭者也在不斷擴大，不再僅僅包括電池廠商，還包括車企。

因此，寧德時代選擇在市場行銷上，跳過新能源車企，直接面對普通消費者，希望重新獲得話語權，值得注意的是，今年1-2月，寧德時代的電池國內裝車市場占有率走高，2月更是回到55.16%的歷史高位，超過第二名比亞迪裝車量3倍，或許也與其去年下半年以來在電池行業中的市場行銷策略有關。

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