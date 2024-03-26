巴基斯坦恐攻中方5人罹難...巴總理要徹查嚴懲 中方要求全力緝拿

巴基斯坦蘇達水電站位址的空照圖。 （央視新聞）

據新華社，根據中國駐巴基斯坦大使館 提供的消息，當地時間3月26日13時許，中方企業承建的巴基斯坦開伯爾－普什圖省達蘇水電站計畫車輛在行駛途中遭遇恐怖攻擊，造成5名中方人員、1名巴方人員罹難。巴基斯坦總理夏巴茲說，巴方將迅速徹查、嚴懲襲擊中企項目車隊的兇手。

而大陸外交部也於今天凌晨2時由發言人以答記者問方式對此事件進行譴責，外交部發言人表示，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對罹難者表示深切哀悼，對罹難者親屬致以誠摯慰問。中方要求巴方盡快徹查事件真相，全力緝拿兇手並繩之以法，同時採取切實有效措施保護在巴中國公民、機構和專案安全。

他說，中方正會同巴方全力推進事件善後處置工作。中國駐巴基斯坦大使館已提醒在巴中國公民、企業密切關注當地安全情勢，提高防範意識，強化安全措施，全力防範恐襲。

發言人表示，巴基斯坦總理夏巴茲當天下午親自到中國駐巴基斯坦使館弔唁，向遇難者家屬和中國政府表達慰問，強烈譴責此次恐襲事件，表示恐怖分子破壞巴中友誼的圖謀永遠不會得逞。同日，巴基斯坦總統札爾達里以及外交部長、內政部 長等多名政要強烈譴責攻擊事件，並對罹難人員表示哀悼。

他表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」兄弟，中巴經濟走廊為巴經濟社會發展做出巨大貢獻。任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞。中方反對一切形式的恐怖主義，堅決支持巴方打擊恐怖主義的行動。中國將更堅定地與巴方攜手合作，全力維護在巴中國人員、專案和機構安全。

新華社報導稱，事件發生後，夏巴茲赴中國駐巴大使館弔唁在此次恐襲事件中遇害的華人 公民。他表示，這次恐怖攻擊事件令人髮指，他代表巴政府和人民對中方罹難者表示深切哀悼，對罹難者親屬致以誠摯慰問。

夏巴茲表示，巴方將全力會同中方做好善後工作，迅速徹查、嚴懲兇手，並進一步採取措施，全面加強對在巴中國人員、計畫和機構的安保。他指出，任何試圖破壞巴中「鐵桿」友誼的邪惡圖謀都不會得逞。

中國駐巴基斯坦大使姜再冬表示，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對雙方罹難者表示深切哀悼，正全面推進善後工作。中方要求巴方加快調查，從速將兇手繩之以法，並實際有效保護在巴中國公民安全，確保類似事件不再發生。

報導稱，同日，巴基斯坦總統扎爾達里、巴基斯坦外交部、三軍新聞局紛紛發表聲明，強烈譴責這一襲擊事件，並向遇難中國公民表示哀悼，向遇難者家屬表示誠摯慰問，表示反巴基斯坦分子破壞巴中友誼的圖謀永遠不會得逞。