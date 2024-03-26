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南海控股主席、香港01創辦人于品海宣告破產

香港特派員李春／香港即時報導
曾是香港媒體界風雲人物的于品海，被中國建設銀行旗下公司追債，今天在香港被法官宣布「即時破產」。 (本報資料照片)
曾是香港媒體界風雲人物的于品海，被中國建設銀行旗下公司追債，今天在香港被法官宣布「即時破產」。 (本報資料照片)

曾是香港媒體界風雲人物的于品海，被中國建設銀行旗下公司追債，今天在香港被法官宣布「即時破產」。

香港「南海控股」主席、持有網媒「香港01」創辦人的于品海，遭中國建設銀行旗下公司申請破產，今天在香港高等法院開庭審訊，高等法院暫時委任法官唐思佩聽畢陳辭後，拒絕于品海延後申請，頒令于品海「即時破產」。

出生香港、祖籍山東、曾在加拿大就學的于品海，雖19歲即在加拿大中部創辦當年唯一中文手抄報紙，但為人所知是1991年以籍籍無名之身，與國際報業大亨梅鐸競購香港明報，成功地獲查良鏞信任，接手明報，不僅成為報業集團東主，其後還創辦新報紙、新電視台，事業高峰期成為香港報業公會主席。他更投資中國，創辦武漢有線電視網絡公司，成為當時中國首間外資控股媒體。

1994年因投資電視業務財困，加上醜聞被揭，明報被迫停牌，于品海被迫將明報易手馬來西亞商人張曉卿。低調數年後，于品海轉戰中國，在電影業、房地產業力圖東山再起。2016年以其為東主的香港南海控股，創辦大地傳媒，持有網路傳媒公司「香港01」。

去年于品海不時傳出財困消息，去年10月遭中國建設銀行旗下建銀國際所屬公司申請破產，這起案件今天在香港高等法院審訊，破產呈請人為建銀國際海外有限公司，追討共逾港幣4.16億元（約5400萬美元）債務。于品海沒有到庭。

代表于品海的大律師陳翺謙表示，于品海擁有龐大資產，包括約54.6%南海控股的股權，估值約7.5億港元，足以抵銷債務。陳要求存入新的理據（證明），以回應KPMG報告的估值。代表呈請人的資深大律師石永泰則指，信永中和報告採用的估價標準有誤，于品海的資產不足以抵債，押後只是拖延時間。

法官唐思佩裁決說，于品海在開審前一段日子要求押後，欠缺妥當理由，或造成不可預期的延誤，呈請人未必有足夠時間回應新證據，據稱于品海名下有4個中國項目，估值為173億元人民幣，但北京物業已承造銀行按揭（貸款），法庭不肯定信永中和的報告，是否如實反映于品海的資產總值。于品海明白破產令的嚴重後果，應提出可信的證據，展示有能力還款，而非在開審前不久要求押後，「無疑是最後一刻的嘗試」，旨在延誤聆訊。唐拒絕將聆訊押後，案件隨即開審作出裁決。

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