博鰲論壇開幕：亞洲經濟仍對全球經濟增長貢獻仍最大

博鰲亞洲論壇秘書長李保東在26日博鰲論壇2024年會記者會上指出，今年是疫後論壇首次全線下舉行。（記者黃雅慧／攝影）

博鰲亞洲論壇2024年會26日揭幕，論壇秘書長李保東指出，當前歐洲、非洲與中東等地地緣衝突持續，加上貿易保護升級，導致全球經濟碎片化，脫鉤斷鏈風險加大，迄今仍未能恢復到疫情 前軌道。在層層迷霧下，亞洲經濟波動性加大，但亞洲經濟仍將持續成為對全球經濟增長貢獻最大地區。

李保東周二上午在論壇開幕記者會上一開場便說，今年年會是自新冠疫情爆發以來，論壇首次全線下舉行，且不帶口罩的年會，博鰲歡迎來自世界各地的朋友。

他表示，當前全球經濟疲軟，加上複雜的國際情勢以及自然災害和極端天氣頻發，全球治理需求日益緊迫，這對世界發展安全帶來挑戰，也會對世界經濟政治格局產生重要影響。

李保東指出，論壇今年設置「4+1」個議題，即「世界經濟」、「科技創新」、「社會發展」、「國際合作」以及「共迎挑戰」。前述四大議題從不同領域切入，深入分析當前亞洲與世界面臨的挑戰與機遇，探討世界發展中的共同利益和共同責任。第五大議題則將從不同與會來賓的視角出發，探討全球如何加強合作、共迎挑戰。

李保東稱，今年年會希望透過上述五大議題的探討，進一步增進各方共識。

他強調，目前世界經濟正逐步走出疫情陰霾、科技創新帶來的增長動力顯現，促和平、發展、合作呼聲越來越高，聲音越來越大、強烈願望。世界各國命運休戚與共、國際共同迎接挑戰、合作，才能走上和平繁榮軌道。

今年論壇還發布兩份報告：一份是關於亞洲經濟前景與一體化進程報告，另一份是論壇連續第四年發布可持續報告，今年主題為零碳促進電力轉型。

李保東表示，在亞洲經濟前景與一體化進程報告中顯示，亞洲經濟在後疫情時代成為全球經濟發展中流砥柱；第二份邁向零碳電力報告則全面梳理邁向零碳電力未來國際合作機制的重要作用。

本屆論壇將由中國全國人大常委會委員長趙樂際將代表中國政府出席並發表主旨演講，預計將有哈薩克 總統托卡耶夫、諾魯總統阿迪昂、斯里蘭卡 總理古納瓦德納、多米尼克總理斯凱里特、柬埔寨國王顧問團主席洪森，以及世界知識產權組織總幹事鄧鴻森、OECD秘書長科爾曼等人出席。上一次由中國全國人大常委會委員長出席論壇大會為2007年的博鰲論壇，當時由時任全國人大委員長吳邦國出席並發表主旨演講。