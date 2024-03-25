日學者談習近平統一台灣劇本 結局是「蔣介石化」

中國國家主席習近平。(美聯社)

日本 東京大學教授松田康博分析中共領導人習近平 對台灣劇本，認為習已70歲，要動武會在未來10年內，但無論武統或「強制性和平統一」都不大可能成功，結局就是 「習近平蔣介石化」，只能表面上繼續高喊。

美國之音24日刊出東京大學東洋文化研究所教授、東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博專訪，分析「習近平的年齡與他的台灣劇本」。

松田康博表示，習近平的年齡是決定對台動武的主要因素。他認為習近平會選擇70多歲仍然有充沛活力的時候採取行動。時間點是2027年之後和2032年。

他認為，除了北京覺得軍事能力，如中國的兩棲攻擊能力和核武威懾能力足夠外，加上習近平野心極大、在位置上會坐到死的這些因素，習近平的年齡，從70多歲這10年是台灣面臨的非常大的一個危險的10年。

因為「80多歲的時候他的那種野心也不一定能夠那麼積極的去達成、85歲才發動戰爭似有些荒謬」，習會選擇比較有充沛活力的時候動手。

松田康博認為的2個時間點與中央情報局局長伯恩斯（William Burns）先前發出的預警時間吻合。而近年來美國的文武官員已經發出了許多北京武統台灣的訊號。

近期美國印太司令阿基里諾（John Aquilino）3月20日在眾院聽證會上也表示，儘管中國經濟下滑，習近平仍爭取在2027年前具備軍事攻台的能力。

習近平去年11月在舊金山曾對拜登 （Joe Biden）總統否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫；對此，松田康博認為，習近平在跟美國總統玩不高明的「孫子兵法」，習的「猛烈擴軍」 作為（中國軍費30年內增長了39倍，全世界少見 ）與他告訴拜登的完全是兩碼事。

他說，「台海戰爭是信則無，不信則有」， 如果認為台海可能會發生戰爭所以會備戰，備戰的結果就可以威懾戰爭，如果以為根本就不會有戰爭，中國人只搞經濟，根本就不需要備戰的話，反而會引起戰爭。

因此，如果台灣、美國、日本等相關國家提高中國使用武力的代價，中國動武的機率就會降低。

但他判斷，雖然習近平野心大，在他70歲起的這10年讓台灣籠罩在危險陰影之下，但中國武統台灣是不太可能的事情，因為武統所付出的代價跟所面臨的風險實在太高，因此，「強制性的和平統一」對中國來講是最好的一個劇本。具體而言就是北京用武力嚇阻美國，然後逼台灣放棄抵抗並投降。

但他認為，習的「強制性的和平統一」夢想也不可能成真，因為北京無法同時滿足三個條件，包括中國足夠強大、美國產生孤立主義不想對外打仗、以及台灣的領導人沒有抵抗壓力，被恐嚇後馬上屈服。

因此松田康博指出，習近平的台灣劇本，無論是武統還是「強制性和平統一」，最終都不大可能取得成功，最後的結局就是「習近平蔣介石化」。

他說，蔣介石當年在自己體力還夠的時候也想要用武力來反攻大陸統一中國，但時間久了客觀條件不允許，他只能被迫放棄，不過，蔣介石表面上仍繼續高喊反攻大陸統一中國。

這種以武力為後盾的統一台灣劇本與法國巴黎亞洲研究中心資深研究員高敬文命名的「灰色地區戰略」類似。高敬文告訴美國之音，北京對台武統只是軍事或政治宣傳戰，實際上不會發生武力攻擊台灣這種可能性。

曾任前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）中國政策首席顧問的余茂春告訴美國之音，他認為現在的習近平對台灣已經無計可施，而貿然進攻台灣的可能性已經不高 。