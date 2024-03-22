金門軍職釣客被扣 北京：未如實說明身分 需進一步核實

中國國台辦發言人陳斌華22日指出，軍人身分的釣客「未如實說明身份，且編造虛假職業資訊有意隱瞞」，需要進一步核實，證實不會立即放人。（記者廖士鋒／攝影）

日前漂流到中國福建泉州附近的金門2位釣客，遲遲無法返回，中國方面22日終於給出理由，強調吳姓男子福建有關方面於今日送返金門，但是胡姓男子則是軍人，「未如實說明身份，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實瞭解相關情況」，這是北京官方首度證實不會立即放人，與前幾日的官方說法明顯不同。

中國國台辦發言人陳斌華22日下午就3月18日金門釣客案指出，福建海警在圍頭灣海域救起2人，中國連日來對2人給予醫療救助和人道關懷，為其提供周到的各項服務，並讓其致電家人報平安。

陳斌華指出，經了解該2人分別為胡姓、吳姓男子，「其中胡姓男子為台軍方現役人員，未如實說明身份，且編造虛假職業資訊有意隱瞞，有關部門需進一步核實瞭解相關情況。對於吳姓男子，福建有關方面於今日送返金門」。

他並重申，「兩岸同胞血脈相連，遇到突發險情時相互救援守望相助，歷來如此，理應如此」。

公開資料顯示，3月18日凌晨2位釣客被中國救起，官媒央視新聞原先說18日上午會由廈門海上搜救中心在海上把兩人轉交給金門方面，但一直沒有下文，國台辦18日晚間曾指出「福建方面將儘快安排人船返回金門」，不過直到今天下午才有進度，且只移交1人。

陸委會副主委詹志宏21日表示，據海巡與陸方聯繫的結果，對方表示「上面還沒做出決定」，至今無法順利接回，他呼籲中國早日將人員送回，「希望國台辦的『盡快』在我們的理解範圍內」。

對於這起金門釣客案，本報記者連日來多次致電福建省紅十字會、泉州市紅十字會、廈門市海上搜救中心、福建省海上搜救中心等部門，均未得到具體回應，僅能確認人是海警救援，其餘部門沒有經手。

中國國台辦旗下中國台灣網曾在18日深夜刊出「福建海警船救助兩名金門出海失聯同胞始末」一文，強調兩人是被海警2101艇救起，之前在3月17日12時許，2人從金門溪邊海水浴場出發前往北碇島附近海域海釣，18時發現海釣船燃油即將耗盡，加之海上能見度較差、所帶手機電量耗盡等原因，海釣船隨即漂流至圍頭灣錨地。