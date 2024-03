中國論文出現疑似ChatGPT用語 校方：正在調查

中國地質大學一名教授發表論文,被發現有ChatGPT常見的提示詞,引來AI代寫論文質疑。(取材自微博)

中國地質大學(北京)近期傳出,該校教授署名發表的論文疑似出現ChatGPT 常用語,被質疑用人工智慧 寫論文。校方今日回應稱,該論文內容及研究數據為真,是否有借助人工智慧,目前正在調查。

中國地質大學(北京)教授劉艷改日前與他校教授,在「Surfaces and Interfaces」期刊發表論文,在論文介紹部分,第一行出現疑似ChatGPT口吻的提示句,意思為「當然,這是與主題相關可參考的介紹」(Certainly, here is a possible introduction for your topic),引發中國網友熱議。

據海報新聞,中國地質大學(北京)黨委宣傳部工作人員今日回應稱,劉艷改確實為該校教授,這篇論文的數據和內容屬實,並非造假。但關於論文出現疑似ChatGPT用語的問題,目前正在調查。

據紅星新聞,該期刊公司愛思唯爾(Elsevier)客服工作人員回應稱,公司對此事件高度重視,已與相關部門溝通對接。

劉艷改被質疑借助ChatGPT撰寫論文,若情況屬實,依照中國全國人大常委會去年提請審議的「學位法」草案,若未來通過立法,她可能得負起法律責任。

據央視報導,「學位法」草案將針對利用人工智慧代寫學位論文等行為,規定相應法律責任。

中國地質大學(北京)材料科學與工程學院官網顯示,劉艷改自2004年於該校擔任過講師、副教授,並於2012年擔任教授,且自2006年9月擔任材料工程教研室主任至今。她負責教研室教學組織及「材料科學與工程」專業建設和和學科建設,過去還曾是英國劍橋大學材料科學與冶金系的訪問學者,並指導過碩博士生共35人。