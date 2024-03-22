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蔡英文登太平島？中國南海專家：不反對

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國知名智庫「南海戰略態勢感知」主任胡波認為，8年來觀察到蔡政府「不太重視南海問題」。（記者廖士鋒／攝影）
中國知名智庫「南海戰略態勢感知」主任胡波認為，8年來觀察到蔡政府「不太重視南海問題」。（記者廖士鋒／攝影）

近期台灣南海太平島碼頭工程竣工，蔡英文是否如兩位前任陳水扁、馬英九卸任前登島，成為備受矚目的話題，中國南海問題專家對此認為，不反對蔡英文登島，至於她若登島會有何影響，則要看「做什麼」。

中國知名地緣政治智庫「南海戰略態勢感知」22日下午在北京郵電大學會議中心舉辦《2023年美軍南海活動不完全報告》發布會，揭露美軍2023年在南海活動的不完全記錄，並與媒體進行交流。

在提問環節，聯合報記者提問，南沙群島的太平島在1946年開始就被中華民國實際控制，最近台灣熱議太平島碼頭竣工，蔡英文會不會循陳水扁、馬英九慣例，卸任前登島，這是否會加劇南海局勢？

對此「南海戰略態勢感知計畫」主任、北京大學海洋戰略研究中心主任胡波指出，太平島對這些年進行了一定程度的加固，包括修建了港池，延長跑道，「具體的她會不會去，我覺得你比我更清楚」，他並提到台灣控制的太平島，「其實跟越南的摩擦是非常劇烈，經常會被越南人欺負」，「如果台當局是為了在南海維權所登島的話，我個人不反對」。至於蔡英文若去太平島會怎麼樣，胡波認為，要看她登島做什麼。

至於如何評價蔡政府8年來的南海政策，胡波則指出，兩岸在南海維權有共同利益，包含主張是一樣的、關切是一樣的，馬英九執政時大陸和台灣其實長期是有默契的，「包括馬英九之前都是有默契的」。但他強調，8年來所觀察到的首先就是蔡英文當局不太重視南海問題，「無論是為了怕刺激美國，還是為了所謂的南向政策、取悅東南亞國家，在這個問題上基本上當鴕鳥」，未見有太多的公開發聲或表態。

「南海戰略態勢感知計畫」副主任閆岩則說，自己感覺在過去的8年來，「蔡英文政府在南海方向上的總體立場是有所倒退的，還是挺明顯的」。她舉例指，馬英九當時經常提的《舊金山和約》、《中日和約》及其他國際法文件，「在蔡當局的整個的聲明當中基本上已經不再提及了，包括11段線也不再提及了」。

閆岩還說，自己同時也是中國南海研究院的研究人員，該院常年跟台灣的老師和研究機構有一些民間學術方向的合作，蔡英文時期「民間的學術交流和合作也受到了一定的阻礙」，比如國史館幾年前開始就已經不對中國學者開放，她坦言非常可惜，因為兩岸實際上在共同維護南海的權益方面，有著共同的利益和目的，希望未來能有所改善。

蔡英文 馬英九 越南

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