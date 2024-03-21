遭爆北京門市衛生問題 鮮芋仙致歉：全面啟動「自查」

仙芋仙北京兩個門市被當地官媒製播的節目揭露有衛生問題，已經遭關閉整頓。（圖／取自微博@MeetFresh鮮芋仙）

知名甜品店鮮芋仙近日在北京的門店被官媒爆料有衛生疑慮，包含未封口的食品放在垃圾箱上、黑蟲到處飛舞、抹布不當使用等，而鮮芋仙官方微博 21日發表道歉聲明，強調對兩間有問題的門市關閉整頓、並啟動全中國門市自查。

鮮芋仙官方微博21日下午的聲明指出，「首先感謝媒體朋友們第一時間曝光問題，也感謝各界人士的關注」，對於品牌的單店負面問題，「我們也深表歉意並深刻自省！」。

鮮芋仙強調總部對報導尤為重視，21日早上緊急召開內部會議，決定對於涉事的北京長楹天街購物中心店及北京西直門凱德MALL店即刻迅速進行關閉整頓處理，恢復營業時間待定。店長暫停職務，後續會進行相關人員處罰。

同時鮮芋仙宣布日常監督機制基礎上，針對全中國範圍門市立即啟動積極自查，確保各個門市均嚴格按食安執行標準不容絲毫鬆懈，要求各門市全力配合市場監管部門的監管工作，並指出「誠摯期待社會各界」回饋鮮芋仙存在的任何食品安全問題線索。

此前，官媒北京廣播電視台旗下「生活這一刻」在3月20日臥底調查鮮芋仙北京長楹天街購物中心店及北京西直門凱德MALL店，發現諸多問題，包含將未封口的紫薯泥、草莓河粉放在垃圾桶上；用於清潔的抹布沒有進行功能區分；又擦牆、又擦櫃子、又擦盆；對於店內多處出現的黑蟲，店員更表示「讓它自由飛翔吧」。

鮮芋仙門市在北京多個熱門商圈均有分布，近40家，據指出，3月21日北京市朝陽區市場監管局、北京市西城區市場監管局分別到事發門市進行檢查，針對水池太髒的問題，有店長則辯稱「可能後廚是新來的」。

鮮芋仙21日的聲明發布後，不少中國網友留言，有人質疑自查是說說而已，有人則仍表示支援，另外部分網友則提到仙芋仙很貴，「我以為貴點能乾淨點，是我想太多」，而官方則留言「後續整改情況也會告知大家」。