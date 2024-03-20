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外企看基本法23條：香港吸引全球人才的絆腳石

中央社台北20日電
香港立法會19日通過基本法23條。圖為香港金紫荊廣場上飄揚的香港特別行政區區旗和中華人民共和國國旗。（中央社）
香港立法會19日通過基本法23條。圖為香港金紫荊廣場上飄揚的香港特別行政區區旗和中華人民共和國國旗。（中央社）

香港立法會19日通過基本法23條，外國企業高階主管及律師界擔心，企業在香港經營的風險和合規成本將會增加，進而可能降低香港對全球商業界的吸引力，成為香港吸引全球人才的絆腳石。

華爾街日報今天以「香港通過23條立法，外企高管憂心忡忡」為題報導指出，知情人士透露，在基本法23條公開諮詢各界意見期間，香港政府安全和司法部門高層官員曾會見各外國商會領袖，強調23條並不針對企業，意圖讓他們放心。

其中一場會議的與會者表示，會中有人提問，港府是否曾經分析過基本法23條立法，對企業的潛在影響。但與會的港府官員們卻沒有直接回應，只強調基本法23條不會增加企業的合規成本。

另有一些與會者透露，2月間的另一場會議上，有一名負責香港事務的中國高級官員出席。然而，會議主辦方所挑選的國際商界出席代表，提出的觀點卻沒有對「港區國安法」和現今香港的商業環境提出任何批評，會議似乎受到嚴格操控，並非所有外商領袖都能直言不諱地表達對基本法23條的擔憂。

報導指出，對於基本法23條，國際商界最關切之處，就是對「國家機密」和「境外干預」的寬泛模糊定義，這與最初公布的公眾諮詢文件幾乎完全相同。

香港德國商會主席赫佑漢（Johannes Hack）表示，對西方利益相關者來說，香港的獨特價值之一是這個城市的「開放性」，商界認為需要很好地平衡「開放性」和對「安全」的渴望。

但赫佑漢指出，由於（基本法23條）存在風險，企業今後可能會避免在香港從事某些活動。而這也讓外國總部的高管們將更難理解，香港到底與中國其他地方有何不同。

另一名歐洲商會的負責人表示，由於擔心違反「國家秘密」的相關法律，企業在香港進行商業盡職調查時「必須三思而後行」。另一家諮詢機構更直言，他們將不會承接（香港）政府委託的工作，以免可能觸碰到「國家機密」。

數名駐香港的外國商界領袖表示，雖然他們認為，一項新的國家安全法律（基本法23條），並不構成他們重新考慮是否留在香港發展的理由，但這會加劇人們對香港作為全球金融中心吸引力的既定擔憂，成為吸引全球人才的絆腳石。

儘管港府官員強調，基本法23條不會增加企業的合規成本，但一些外商團體和律師表示，他們擔心基本法23條的某些部分措辭過於含糊，並感覺企業的風險和合規成本會因此增加。

香港 港府 華爾街

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